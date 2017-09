Prefeitura de Milagres inicia ação itinerante e atende mais de 300 pessoas na região da Lagoa Funda

Mais de trezentos moradores do interior do município de Milagres foram beneficiados pelo Programa “A Prefeitura Mais Perto de Você”, que se resume numa ação itinerante da Gestão do Governo da Reconstrução, que no sábado, 2, esteve na comunidade rural de Lagoa Funda, onde levou diversos serviços sociais beneficiando os moradores de todas as idades. O evento concentrou ainda as comunidades de Morrinhos, Duas Irmãs, Ponta da Laje e Dez Réis, cujos moradores foram recebidos por toda equipe da prefeitura, envolvendo as secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, Administração, Obras e Serviços Urbanos.

Participando ativamente da ação durante todo o dia, o prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), agradeceu entusiasmado diante do sucesso do programa: “Agradecemos a nossa equipe administrativa e a todos os voluntários, pelo compromisso, trabalho e determinação, nesse projeto de transformar esperança em dias melhores para o nosso povo”.

Benefícios distribuídos

A presença de crianças, idosos, mulheres e trabalhadores de todas as idades, misturaram-se com os jovens e a equipe da prefeitura, participando ativamente da prestação de diversos serviços. Sob toldos armados no centro do povoado, as secretarias prestaram diversos serviços à população, desde vacinação, aferição de pressão, marcação de exames, higiene e escovação dental, distribuição de preservativos e kits de higiene bucal. Além do atendimento às mulheres com corte, escova e lavagem de cabelo, houve também a vacinação de cães e gatos. Aos agricultores familiares foi realizado o cadastramento para o plantio da palma forrageira e programa de limpeza de tanques e barreiros, bem como a aragem de terra para a agricultura.

Durante o dia máquinas pesadas, tratores e caçambas, prestaram serviços de patrolamento e encascalhamento das estradas vicinais que dão acesso às localidades.

Aos desportistas das comunidades, o prefeito Cézar de Adério promoveu a entrega de material esportivo como bolas, coletes e redes, e também, a premiação com medalhas e troféus, no encerramento do torneio de futebol que aconteceu no mesmo dia, animando a galera. Outra ação esportiva que contou com muita participação dos jovens foram as atividades físicas de alongamento e condicionamento físico para a boa saúde.

A prefeitura ofertou para todos os participantes dezenas de lanches, além de almoço para centenas de participantes e beneficiários, consolidando uma ação que ficou na memória de todos os moradores.

No mesmo dia o prefeito anunciou que a próxima visita do Programa “A Prefeitura Mais Perto de Você”, acontecerá no domingo, 1º de outubro, no povoado da Gameleira, depois do Distrito de Tartaruga.