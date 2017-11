Festa do Dia das Crianças teve muita diversão e torneio esportivo no Ginásio de Esportes de Milagres

Um clima de intensa alegria tomou conta da criançada e das famílias do município de Milagres ao conviverem com a animada Festa do Dia das Crianças, na tarde da quinta-feira, 12, quando o prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), deu por reinaugurado o Ginásio de Esportes, que foi totalmente reformado e reestruturado com recursos próprios do município. Os atletas agradecidos, fizeram questão de possar ao lado do prefeito no inicio da partida de Volei envolvendo as seleções de Milagres e Brejões.

Teve de tudo na festa da criançada, promovendo a alegria e felicidade de milhares de crianças e jovens, com a farta distribuição de cachorro-quente, pipoca, geladinho, refrigerante, bolas e brinquedos, além de muita diversão nos equipamentos infláveis de parque infantil. Aos grupos, a criançada escorregava, pulava, mergulhava nas bolinhas, correndo com o apoio dos seus pais e mães, de um brinquedo para outro.

Não faltou a parte cultural, com muitos palhaços fazendo a alegria da meninada, incentivando muitos a cantar e dançar no palco, além da apresentação da Fanfarra Ana Lucia Castelo Branco, convidada especial da cidade de Brejões. Conduzida pelo maestro e professor de música, Sérgio Almeida Marques, a fanfarra fez muitas evoluções com o pelotão de frente feminino e o pelotão musical que tocou marchas e cantos populares empolgando a multidão que aplaudiu com entusiasmo.