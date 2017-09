Prefeitura de Milagres adverte para a inclusão no Cadastro Único de idosos beneficiários do BPC

Os idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada – BPC devem estar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para manutenção do seu benefício. O prazo para inscrição é até 31 de dezembro de 2017. Para fazer o cadastramento o Responsável Familiar (RF) deve ter mais de 16 anos e não precisa ser o beneficiário do BPC, basta que more na mesma casa do beneficiário e que dívida as responsabilidades com despesas e renda. Quem alerta a é a técnica Eilane Alves Pinheiro, coordenadora de BPC, na Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Milagres.

Ela adverte que o responsável precisa procurar um posto do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, que fica no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, na Avenida Conrado Menezes da Silva, S/N, Centro. Preferencialmente, o cadastro deve ser feito no mês de aniversário do beneficiário. Mas, caso a data do aniversário já tenha passado, a família deve buscar o cadastramento o mais rápido possível.

O Benefício de Prestação Continuada

Conforme a secretária Leziany Santos Ribeiro Lima, da Assistência Social, o BPC é um benefício assistencial garantido pela Constituição Federal de 1988 que assegura a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha contribuído para a Previdência Social.

Nos dois casos, o cidadão que pleiteia o benefício deve comprovar não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família (renda familiar total de até ¼ do salário mínimo). E lembre-se: o requerente deve estar incluído juntamente com sua família no Cadastro Único!

Documentação – É importante frisar que os números de CPF de todos os membros deverão ser registrados no Cadastro Único para permitir a identificação do beneficiário e de sua família no momento da avaliação do benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vale lembrar que a inscrição no Cadastro Único, além de manter o BPC, permite o acesso a outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede desconto na conta de energia, de acordo com a quantidade de Quilowatt-hora, consumido pela unidade, além da carteira do idoso.