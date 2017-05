Prefeitura de Ibiquera realiza ações inovadoras na educação

Uma série de iniciativas para o fortalecimento da educação no município de Ibiquera vem sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, tendo por meta elevar o nível de aproveitamento do ensino na rede escolar. O município tem sido marcado pelos baixos indicadores do IDEB, por conta das más administrações dos prefeitos passados que não planejaram um modelo adequado de ensino e “sequer capacitaram os educadores para as mudanças educacionais”, observa a secretária municipal de educação Elisângela da Invenção Souza Oliveira. Ela revela que a atual gestão, liderada pelo prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB), conseguiu resgatar o Programa Mais Educação, que fomenta os esportes e a cultura nas escolas; e ainda motivou parcerias na área de formação e capacitação dos professores da rede.

Educação Especial Inclusiva

No dia 6, os professores municipais foram beneficiados com novos conhecimentos, ao participarem do encontro de Avaliação da Formação Continuada, tendo por tema: “Educação Especial na Perspectiva Inclusiva”. A importante oficina foi realizada em parceria com a educadora Luzinaide Silva Souza, especialista em psicopedagogia, que promoveu uma abordagem que entusiasmou os participantes.

A oficina aconteceu no auditório do Colégio Luís Eduardo Magalhães, e faz parte do planejamento de inovação educacional preparado pela secretaria de educação, tendo participado 60 professores em 8 horas de curso.

Mais Educação

Desde a ultima segunda-feira, 15, os alunos da rede municipal de ensino participam das atividades de letramento e esportivas do Programa Novo Mais Educação, que foi resgatado pela atual administração, beneficiando 150 alunos da Escola Proressor Carlos Santana. A secretaria Elisângela esclarece que o Mais Educação ganhou novo formato e tem como finalidade principal contribuir para a alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática, com as das crianças recebendo acompanhamento pedagógico específico; O programa contribuirá para a redução do abandono da sala de aula, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento escolar.

Além do letramento a Novo Mais Educação já está ofertando as oficinas de Futebol, Futsal, e Dança, atraindo a maioria dos jovens, bem como a inserção em Português e Matemática.