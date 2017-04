Prefeitura de Iaçu realiza ações para o fortalecimento da agricultura familiar

Uma série de ações e programas vem sendo planejados e implementados pela Prefeitura de Iaçu, visando o crescimento da produção do campo e a geração de emprego e renda através da agricultura familiar. Objetivando ampliar estas metas, o prefeito Adelson Souza de Oliveira, recebeu nesta sexta-feira, 10, em seu gabinete, a secretária municipal de agricultura Zorilda Souza e o coordenador regional, Alex Luz, da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB de Itaberaba, que chegou acompanhado pelo coordenador administrativo Alexsandro Barreto. No encontro foram definidas novas metas para a produção agrícola, bem como o fomento da criação de animais, sendo definida a parceria com a ADAB, para o controle das zoonoses dos rebanhos.

Fronteiras agrícolas

Entusiasmado com as possibilidades criadas com as diversas parcerias, o prefeito Adelson destaca a região de Lajedo Alto, onde a cultura do abacaxi tem crescido e gerado muitos empregos e renda. Ele salientou que, em seu segundo mandato incentivou o plantio do abacaxi, em parceria com a extinta EBDA, formando na região da Caatinga de Lajedo Alto, uma nova fronteira agrícola do município. “Existem ali vários agricultores cultivando o abacaxi de sequeiro, cabendo a prefeitura levar novas tecnologias e incentivos”.

O prefeito Adelson revelou também o potencial do município para a agricultura irrigada, ao deter uma extensa margem do Rio Paraguaçu, de quase 100 km, ainda pouco utilizada, estando aberta para novos investidores e as novas tecnologias da moderna agricultura sustentável.

Papel da ADAB

Durante o encontro, o coordenador Alex da ADAB, colocou à disposição a equipe técnica de educação sanitária e criação de barreiras sanitárias animais, para a realização de cursos e capacitações no município, na parceria com a Secretaria da Agricultura, visando melhorar a qualidade da saúde animal para melhor consumo humano. “Temos uma avaliação bastante positiva sobre o quadro das zoonoses no município de Iaçu – disse Alex – os produtores são bastante conscientes do seu papel na preservação dos rebanhos, tanto que os índices de vacinação da febre aftosa, nas campanhas de maio e dezembro de cada ano, tem em Iaçu bons índices de aproveitamento em torno de 98%”. Essa avaliação assegura que Iaçu é um município de Zona Livre da Febre Aftosa. Recentemente empossado na coordenação da ADAB, Alex agradeceu ao prefeito pela formalização do convênio de cooperação técnica entre o órgão e a Prefeitura, visando a proteção dos rebanhos animais.