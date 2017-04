Prefeitura de Iaçu projeta mais de 15.000 metros de pavimentação e urbanização de ruas

Após decisivas reuniões com sua equipe técnica em infraestrutura e assessores de gabinete, nesta semana, o prefeito Adelson Souza Oliveira lançou hoje, 30, um audacioso plano de urbanização que prevê a pavimentação por paralelepípedos, de mais de 15.000 metros quadrados de calçamento. O mais surpreendente na proposta do prefeito é que, mesmo com as dificuldades que a administração vem enfrentando, com muitos restos as pagar deixados pelo ex-prefeito, “a Prefeitura vai investir mais de R$1.0 milhão de recursos próprios, para realizar essa obra de pavimentação tão esperada pelos moradores”, disse o prefeito Adelson, inaugurando uma nova etapa de operacionalidade da sua administração.

Serão pavimentadas as Ruas Natal, Olavo Bilac, Manoel Santana e conclusão da Santa Terezinha, localizadas no Bairro da Boiadeira, com projeto urbanístico assinado pelo engenheiro civil Luiz Gomes Neto, ficando a fiscalização das obras a cargo do engo. José Cícero Sampaio, secretário de Infraestrutura do município.

Equipe coesa



Para a realização das obras, será aberto processo licitatório para definir a contração das empresas de engenharia. Para tanto, o secretário Claúdio Rocha, de administração e finanças abrirá o processo junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Acompanhando o prefeito Adelson no planejamento desta ação, estava o presidente da Câmara, vereador Cézar Magalhães, e os secretários municipais Aurélio Alves (planejamento), Marivaldo Batatinha (transportes), Cláudio (administração), Ademir Neves (chefe do departamento de licitações) e o diretor de obras José Cícero.