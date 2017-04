Prefeitura de Iaçu confirma parceria com a ADESI para motivar os jovens na prática esportiva

Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Adelson Souza de Oliveira (PPS) recebeu em seu gabinete da diretoria da Associação de Desenvolvimento Esportivo de Iaçu – ADESI, que veio propor parceria com a gestão municipal para desenvolver atividades esportivas, nas diversas modalidades, com os jovens da rede de ensino e demais crianças e jovens carentes. Receptivo aos visitantes, Adelson salientou: “Vejo como um grande avanço essa manifestação de solidariedade. É a sociedade civil organizada se posicionando e buscando os melhores benefícios esportivos, para afastar nossas crianças dos vícios e das drogas”.

Para o presidente da entidade, o PM Sócrates Silva Dias, a parceria com a administração municipal será uma de grande importância para a ADESI e todos os dirigentes e voluntários que fazem as atividades sociais e esportivas a bem do próximo. “Esta será a primeira parceria com o setor público e, graças a receptividade do prefeito Adelson, haveremos realizar o melhor pela juventude iaçuense”, disse Sócrates.

Planos futuros

A ADESI é, atualmente, a entidade mantenedora do Clube Associação Atlética do Banco do Brasil, onde vem realizando diversos eventos esportivos, além de reequipar o clube como um espaço de lazer para a sociedade iaçuense. Fundada em agosto de 2015, a entidade tem como foco apoiar e desenvolver as ações esportivas como fermenta de defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, assim como promover a inclusão social, a paz, a cidadania, os direitos humanos e a democracia. Conforme a assistente social voluntária, Derenice, a entidade conta com um quadro de diversos profissionais, desde educadores físicos, médicos, desportistas e muita vontade de fazer o bem.

A diretoria da entidade colocou também a proposta de concessão de descontos especiais para que o funcionalismo da prefeitura seja sócio do Clube AABB, para desfrutar daquele espaço social e esportivo.

Presenças

Na reunião em seu gabinete, o prefeito Adelson confirmou a receptividade à parceria esportiva com a ADESI, determinando os assessores a proceder as formalidades legais.

Acompanhando a reunião estava o irmão e empresário Aurélio Alves de Oliveira Filho, além do vice-presidente da ADESI Davi Borges dos Reis, o coordenador da AABB Jorge Luís Reis Pereira, bem como os associados voluntários Derenice, Iaro, Gilva, Rudival, Lucas Renê, Barreto e Charles, que saíram entusiasmados com a acolhida na prefeitura.

ADESI