Prefeitura de Iaçú antecipa salários e injetando quase 3.000 milhões na economia local

Arraiá do Mochilão ganhou mais animação com a antecipação salarial dos servidores municipais, pondo mais dinheiro em circulação na praça.

Hoje, 21, a Prefeitura de Iaçu liberou o pagamento de todos os funcionários públicos municipais, trazendo mais animação para os festejos juninos, em especial junto às famílias dos trabalhadores municipais de todas as categorias, que já contam com dinheiro no bolço para atender suas necessidades. Conforme a Secretaria de Administração e Finanças, a Prefeitura está injetando aproximadamente R$2.7 milhões na semana do São João. O Arraiá do Mochilão ganhou mais animação, pois até o comércio e todos os setores da economia iaçuense serão motivados com maior circulação de dinheiro na praça.

Com a medida da antecipação salarial, cuja data base é 28 a 30 de cada mês, a atual Administração Municipal, beneficia diretamente todos os professores da rede municipal de ensino, além das demais categorias, desde os garis, merendeiras, serventes, agentes e assistentes administrativos e funções de confiança.

Arraiá do Mochilão mais animado

O clima de animação proporcionado pela antecipação salarial dos servidores municipais, transmite maior satisfação da população durante a festa de São João, que vai do dia 23 a 25, como muitas atrações musicais.

No circuito do forró na Praça dos Ferroviários, acontecerão os espetáculos musicais com as seguintes atrações: Filomena Bagaceira, Cangaia de Jegue, a dupla Marcos & Belutti, Forrozeiros do Norte, Flor de Maracujá, Kiko Saalli, Edson e Banda, João Almeida, Jota Kajaiba, Paulo Augusto, Josefina Furacão, a Banda Gondim’s e o tradicional Trio Nogueira que vai animar os passageiros dentro do Trem do Muchilão.