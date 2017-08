Prefeitura de Boa Vista do Tupim realizou com sucesso a VII Conferencia de Assistência Social

Tendo por tema “A garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS”, realizou-se no último dia 21, a VII Conferencia Municipal de Assistência Social do município de Boa Vista do Tupim, atraindo a participação de dezenas de representações populares e lideranças comunitárias, que lotaram o auditório da Câmara DE Vereadores. O evento teve como palestrante a gestora em serviço social, Sheila Lima, que traçou um perfil sobre as novas politicas públicas de inclusão social que estrão em pratica pelo Brasil, enfatizando também a metodologia da conferencia na busca dos anseios da população.

Muitas prioridades foram definidas pelos grupos de trabalho que discutiram os eixos temáticos, surgindo das discussões muitas propostas inovadores dentre as quais: Fomentar o trabalho da rede socioassistencial; Garantir a manutenção das ações para crianças, adolescentes e jovens no município, com a inclusão de novas atividades; Ampliar a realização de campanhas socioassistenciais para a comunidade; Desenvolver o trabalho em rede entre as políticas públicas (Assistência Social, Saúde e Educação); Promover ações e movimentos envolvendo os moradores objetivando o fortalecimento da convivência comunitária.

Presenças

Na conclusão dos trabalhos a plenária elegeu os novos delegados que representarão o município junto à conferência estadual, programada para acontecer no período de 18 a 20 de outubro de 2017 em Salvador-Ba.

A VII Conferencia contou com a participação de várias representações como a secretária de assistência social, Edinete Silva Cruz Nascimento que coordenou os trabalhos; a Chefe de Gabinete Edivania Cerqueira, vereador João Itajair Aragão representando o Legislativo, além de Paulo Silvestre Barbosa, vice-presidente do Conselho de Assistência social e a equipe que planejou o evento, envolvendo os trabalhadores do SUAS, Conselho Municipal de Assistência Social e Indianna Gabriella Amaral, coordenadora da Vigilância Socioassistneical.