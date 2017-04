Prefeitura de Boa Vista do Tupim realiza Semana de Mobilização contra o Aedes-Aegypti

Mobilização já teve início e continua até segunda-feira

O mosquito Aedes-Aegypti tem sido alvo de intenso combate no município de Boa Vista do Tupim, onde a Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na segunda-feira, 20, a Semana Nacional de Mobilização contra o mosquito Aedes-Aegypti, dando seguimento uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário com a Secretaria Nacional de Assistência Social e prefeituras de todo o País, com o intuito de incentivar toda a sociedade na realização de ações de combate ao mosquito transmissor da Dengue e do Zica-virus.

Em Boa Vista do Tupim a mobilização teve início em toda a rede municipal de ensino com a participação da equipe de Assistência Social e a equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde.

A Semana Nacional de Mobilização contra o perigoso mosquito acontece até segunda-feira, 27, e conforme prevê o cronograma da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Escolas visitadas

Durante a semana a campanha envolveu professores, alunos, pais e servidores das seguintes unidades de ensino: Centro Educacional Senador Jutahy Borges de Magalhães; as escolas Cora Ribeiro, Magalhães Neto, Centro Educacional Professora Maria Isauri e Creche Durvalina Carneiro.

A mobilização contra o Aedes-Aegypti vai estar visitando na próxima segunda-feira as escolas Ivanilda Monteiro da Silva e Abraham Lincoln na cidade. (Informações da Ascom)