Prefeitura de Boa Vista do Tupim promoveu comemorações em homenagem à mulher

Nesta quinta-feira, 08, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim desenvolveu e celebrou uma série de ações em homenagem às mulheres tupinenses. Foi um dia de intensas festividades realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Diretoria de Cultura. “Este é um momento em que celebramos a mulher em toda sua dignidade e importância para a vida humana. As mulheres receberão atenção e carinho especial da administração do prefeito Dinho Campos”, disse a secretária de assistência social, a ex-primeira Dama Edinete Silva Cruz Nascimento, que coordenou a realização do programa, com apoio do secretário de saúde, Uilson Gustavo Mendes.

A comemorações ocorridas no auditório da Câmara Municipal, concentrou centenas de mulheres, dentre mães, moças, rapazes e pais, lideranças políticas, vereadores e muitas professoras. Todos acompanharam as palestras debates durante o encontro, sendo repassadas muitas orientações voltadas para o público feminino.

Conscientizando

O evento foi marcado por ações de conscientização e prevenção da saúde da mulher, criando um clima de muita confiança entre o setor público municipal e o segmento feminino do município. Dentre as atrações do evento, logo na abertura, os jovens atores da Cia de Teatro Cidadão das Artes – CAECA, interpretou o poema e música “Zeni e o Zeppelin” de Chico Buarque de Holanda, sendo muito aplaudidos.

Em seguida foram realizadas as palestras sobre vários temas: “Vida e Alimentação Saudável” pelo nutricionista Adenilson; “Convivência com a Menopausa” pelo enfermeiro Adão Rodrigures; “Os dramas do Mioma” pela enfermeira Rita Almeida; “Prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero” pela enfermeira Mayra Cavalcante; e a “A Lei Maria da Penha” sob os cuidados da advogada Lays Neves. No encerramento houve farta distribuição de prêmios e brindes que foram sorteados sobre o patrocínio do comércio local.