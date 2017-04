Prefeitura de Boa Vista do Tupim libera mais de 1.0 milhão, em pagamentos dos servidores antes do Carnaval

Os servidores municipais em Boa Vista do Tupim estão bem mais animados para o feriadão do Carnaval, já que a nova administração do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), antecipou o pagamento de toda folha de pessoal. A decisão inovadora injetou na economia local quase R$1.0 milhão, animando não só os trabalhadores da prefeitura, mas também o comercio local e toda a população.

O prefeito Dinho Campos afirmou que durante seu governo, os servidores de todas as categorias serão prestigiados com datas bases de pagamento, dentro de cada mês. “Estamos planejando nossa administração para que o funcionalismo receba sempre em dia, e sempre que preciso, vamos antecipara a liberação da folha”. Garantiu Dinho, afirmando que a administração trabalhará melhor para o povo, se todos os membros da equipe estiverem satisfeitos. “O funcionário com suas contas em dia, trabalha para o povo com maior satisfação”, reconheceu o experiente gestor municipal.

Todas as categorias

Conforme a secretária de finanças, Aline de Arruda Sousa, o prefeito autorizou a antecipação de todos os pagamentos que seriam realizados no dia 28. Ela informou que o primeiro lote foi para os professores da rede municipal, cuja folha somou exatos R$747.855,90, brutos, mediante operação de transferência de créditos bancários, que entraram nas contas dos profissionais da educação, já no dia 17.

Está programado para amanhã, quinta-feira, 23, a liberação de mais outro lote que contempla as demais categorias de assistentes administrativos, guardas municipais, garis, merendeiras, agentes de portaria, além das funções gratificadas, cuja folha totaliza R$445.708,45, brutos.

Com esta atitude do prefeito, a população vai brincar pra valer no “Carnaval Pros Que Ficam”, que vem sendo organizado pela Diretoria de Cultura, trazendo animação para a cidade nos dias 26, 27 e 28 em pela folia momesca.