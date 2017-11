Prefeitura de Boa Vista do Tupim inscreve mais de 1.300 agricultores familiares no seguro Garantia Safra

Atividades intensas vêm envolvendo toda equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura de Boa Vista do Tupim para cadastrar centenas de agricultores familiares e associações rurais no Programa Garantia Safra, do governo federal. o prazo de cadastramento encerra no dia 20 em toda Bahia. A ação é fruto da parceria articulada pelo município e o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural –SDR, a ATER e a Coordenação Estadual do Programa Garantia Safra – SUAF. Conforme o secretário municipal da agricultura, Léo Satélite, serão contemplados 1.379 agricultores familiares no interior do município, que foram prejudicados comas as perdas das suas lavouras, diante da seca que atinge a região.

Mais de 1.0 milhão em cinco meses

Ao longo de cinco meses, cada agricultor inscrito no Garantia Safra r3eceberá a titulo de indenização pela perda da lavoura, o valor mensal de R$170,00, durante cinco meses. Conforme o coordenador regional da SDR em Itaberaba, Eduardo Dourado, esta semana foram liberados pagamento totalizando R$110.0 mil reais, socorrendo economicamente 570 agricultores que tiveram seus cadastros homologados pela SUAF.

Prevê-se que ao final dos cinco meses, os agricultores receberão R$1.172.150,00, valores estes que circularão na economia do município.

O que é o Garantia Safra

O Garantia-Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que garante aos agricultores dos estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo, um auxílio financeiro quando há perda de ao menos 50% da produção devido à seca. Para a safra 2017/2018, ficou acordado que serão disponibilizadas 1.350.000 cotas e mantido o valor de R$ 850,00, no qual o agricultor contribui com R$17,00, o estado com R$ 102,00, o município R$ 51,00 e a União com R$ 340,00.

Conforme o coordenador Eduardo, na Bahia o agricultor e os municípios pagam menos 50% dos valores acima, ficando a diferença sustentada pelo Governo Estadual.