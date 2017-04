Prefeitura de Boa Vista do Tupim antecipa os salários e oferta uma festa para os trabalhadores

A cidade de Boa Vista do Tupim, situada no Território Piemonte do Paraguaçu, estará em festa no próximo domingo, 30, em homenagem ao trabalhadores do município. O evento motiva duas alegrias para todos os servidores e os trabalhadores em geral, pois o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) autorizou o pagamento antecipado de todos os salários dos servidores para esta sexta-feira, 28, e ainda ofertou uma festa em praça pública. O evento patrocinado pela Prefeitura Municipal acontecerá na noite do dominmgo, na Praça Ruy Barbosa, no centro da cidade, onde será montado um palco para os shows musicais. “Temos um fim de semana prolongado que será de bom descanso para nossos trabalhadores, por isso antecipamos os salários e ainda ofertamos uma festinha para uma homenagem justa pela dedicação de todos ao dia a dia de trabalho”, justificou o prefeito Dinho Campos.

R$1.2 milhão injetados na economia local

Conforme um comunicado em circulação nas redes sociais, emitido pelo porta-voz da Prefeitura, o assessor de imprensa Igor Rafael, só neste final de semana, com a antecipação dos salários, a atual Administração Municipal liberou para circulação na economia local, um capital de mais de R$1.2 milhão, que movimentará todos os setores do comercio e de serviços.

Artistas convidados

A musica e os artistas locais e valores regionais já estão confirmados para animar a 1ª Festa do Trabalhador do Governo da Reconstrução. Estarão animando o evento festivo os grupos musicais Fogo de Munturo, Peteroá e o cantor Alex Ouro e banda. Está sendo esperada uma grande presença dos trabalhadores de todas as idades e as famílias tupinenses, para participar do evento no domingo, que vai lotar a praça além de gerar oportunidade de negócios para os barraqueiros e ambulantes, que montarão os seus serviços de vendas de bebidas e tira-gostos.