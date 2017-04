Prefeitura dá banho de luz na cidade para iluminar o Carnaval dos Que Ficam em de Boa Vista do Tupim

Mais de 1.000 lâmpadas foram trocadas durante esta semana para garantir que nesta segunda-feira o povo tupinense possa brincar pra valer no Carnaval dos Que Ficam em Boa Vista do Tupim. Mais tranquilidade e segurança para o povo e os foliões foi garantida com esta atitude do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB). Há mais de dois anos as lâmpadas da cidade, centenas delas queimadas, não eram substituídas pelo poder público, deixando muitas ruas, praças e avenidas quase às escuras.

A operação “Banho de Luz”, foi coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que mobilizou máquinas e trabalhadores. Conforme o secretário Mário Araújo, “com a nova iluminação as pessoas circularão com mais segurança nas ruas, pois passaram a contar com uma iluminação de melhor qualidade”.

Varias artérias do centro e logradouros como a Avenida Juscelino Kubistchek, teve os padrões de iluminação devidamente requalificados, com substituição das luminárias. A cidade conta agora com lâmpadas de 150W de vapor metálico, com maior poder de luminosidade, em substituição das antigas de 70W em vapor de sódio.

O ambiente noturno da cidade ficou mais qualificado para quem vai às ruas curtir o Carnaval dos Que Ficam, nos dias 27 e 28 (segunda e terça-feira).