Prefeitura contrata novos agentes de endemias para combater a Zika, Dengue e Esquistossomose em Boa Vista do Tupim

Com o município de Boa Vista do Tupim ostentando altos índices de infestação de mosquitos causadores de zoonoses perigosas para a saúde da população, a nova gestão da Prefeitura decidiu enfrentar o problema de frente e, esta semana, contratou e capacitou mais 21 agentes, para combater a Dengue, Zicka Virus, Calazar, Equistosomose.

Conforme o coordenador de endemias Cledino Ferreira, os dados são alarmantes, verificando-se no povoado de Amparo, na margem da BR-242, o alto índice de 10.5% de pessoas infectadas, enquanto no distrito de Terra Boa ocorre 6.7% e no povoado do baixio está em 6.0%. Pela orientação da Organização Mundial de Saúde, cada pais deve controlar seus indicadores para no máximo 1%.

“Nosso propósito é baixarmos esse índice para zero, sabendo que é impossível, pois os mosquitos e outros insetos estão em nosso ambiente, por mais que os evitemos”, comentou o prefeito Helder Lopes Campos (PMDB), o popular Dinho, preocupado com os índices de infestação no município.

Mosquitos engordados pelo PT

Cledino informa que “os mosquitos foram engordados e proliferados por culpa do governo do PT”, porque o ex-prefeito Gidu Passos Trabuco deixou de pagar regularmente os agentes, que entraram em greves, com constantes paralizações. Conta Cledino, que o ex-prefeito chegou a demitir os 9 agentes de endemias que trabalhavam, mas foi obrigado a readmiti-los por determinação judicial. “Porém, depois de derrotado, no final do ano passado quando findavam os contratos”.

O coordenador de endemias destaca que o prefeito Dinho Campos “chamou de volta esse pessoal e contratou mais 12 agentes, totalizando 21”. Cledino já tinha atuado nos dois mandatos anteriores de Dinho, sendo convidado para a mesma função. Ele conta que foi coordenador endemias também, na gestão do PT, “mas tive que sair por falta de pagamento, falta de compromisso que Gidu nunca teve com ninguém. fiquei um ano sem receber”, confessou Cledino dizendo que “agora sim os mosquitos criados pelo PT, vão pros quintos dos infernos”.