Prefeitos estarão reunidos hoje em Boa Vista do Tupim para criação do Consórcio Intermunicipal do Território Piemonte do Paraguaçu

O prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) estará recebendo nesta manhã, no auditório da Câmara de Vereadores de Boas Vista do Tupim, os 13 prefeitos que compõem o Território Piemonte do Paraguaçu, dando sequencia às discussões em torno da formação do Consórcio Intermunicipal, que tiveram inicio na cidade de Ruy Barbosa em meados do mês passado. Espera-se a presença dos gestores municipais Ricardo Mascarenhas (PSB – Itaberaba), Adelson Oliveira (PPS – Iaçu), Claudio Serrada (PSD – Ruy Barbosa), Marinalvo Serra Nalvinho (DEM – Rafael Jambeiro), Ivan Almeida (PMDB – Ibiquera), Jose Santana Junior Zé de Zila (PP – Santa Terezinha), Gilmar Nogueira Tingão (PSD – Itatim), Marcos Mota (PSD – Lajedinho), Mary Marques Dias Sampaio (PMDB – Macajuba), Samuel Santana(PP – Piritiba), Jose Adriano da Silva (PSB – Mundo Novo) e Djalma Santos Junior Ju (PP – Tapiramutá).

Temas

Além das discussões para consolidar a formação do consorcio intermunicipal, os prefeitos debaterão ações públicas com secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, que tratará de temas e investimentos da sua pasta para o campo. Para o prefeito Dinho Campos o evento tem grande importância para o desenvolvimento do seu município e a região, “A integração das prefeituras em um consórcio, vai fortalecer o desenvolvimento integrado do Território Piemonte do Paraguaçu, pois estamos muitos isolados em nossas proporias fonteiras”, disse Dinho acrescentando que, “esse isolamento é ruim para o progresso da Bacia do Paraguaçu”.