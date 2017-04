Prefeitos do Consórcio Jacuípe querem ações do Estado para combater a longa estiagem

O prefeito de Capela do Alto Alegre – e também presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Jacuípe, Claudinei Xavier Novato, conhecido como “Doutor Nei”, foi recebido em audiência pelo secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, Josias Gomes.

O encontro na Serin contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, dos prefeitos de Quixabeira, Reginaldo Sampaio Silva, Várzea da Roça, Lourivaldo Souza Filho, e São José do Jacuípe, Erismar Almeida Souza, e da prefeita de Capim Grosso, Lydia Fontoura Pinheiro, além de outras lideranças políticas da região.

A reunião contou, ainda, com a presença de autoridades políticas do território, e teve como foco a atuação do governo do Estado quanto às ações emergenciais de apoio aos municípios no combate aos efeitos da longa estiagem que atinge todo o território da Bacia do Jacuípe.

Há mais de um mês que o Consórcio Jacuípe tem se mobilizado para buscar recursos que viabilizem alternativas que atendam às necessidades dos municípios consorciados nesse período de estiagem.

Nas reuniões com o governo do Estado a pauta principal sempre foi um apoio emergencial para contornar as dificuldades causadas pela seca. Na reunião desta terça-feira (7) foram reivindicados mais recursos para a contratação de carros pipas, pois os que os municípios possuem não são suficientes.

”Cada município tem suas peculiaridade, apesar de todos estarem passando pela mesma dificuldade. Hoje, o que mais necessitamos é de água. Muitos municípios do território têm difícil acesso à água. É uma queixa frequente dos prefeitos. Pensando nisso solicitamos junto a Serin e SDR a abertura de chafarizes nos municípios que não tem, a perfuração e manutenção de poços artesianos, liberação do pagamento da água dos carros pipa pela Embasa”, destacou o prefeito de Capela do Alto Alegre.

Ele prosseguiu dizendo: “Solicitamos recursos para contratação de horas/máquinas para limpeza de aguadas, aquisição de milho subsidiado pela Conab, pois, enquanto a chuva não chega é importante que preparemos nosso povo para recebê-la. Solicitamos também cestas básicas e realização de obras emergenciais de pequenos sistemas de abastecimento. São recursos que, nesse momento difícil, contribuirão grandemente com os municípios consorciados’’, concluiu o presidente do Consórcio Jacuípe.