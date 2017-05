Prefeitos do Território Piemonte do Paraguaçu criam consórcio e exigem o fim das perseguições da Agerba ao transporte alternativo

Na manhã desta quarta feira, os prefeitos do Território Piemonte do Paraguaçu, reunidos no auditório da Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim, decidiram pela criação do Consórcio Intermunicipal e, ao mesmo tempo, discutiram os principais problemas da região, sendo voz geral dos executivos políticos, a exigência do fim das perseguições que a Agerba – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, vem realizando contra as atividades de transporte de passageiros pelos perueiros e motoristas de veículos e vans.

“A Agerba está passando dos seus limites, pois agora estão aplicando blitz e fiscalizando dentro das nossas cidades, numa verdadeira afronta ao direito de livre circulação das pessoas”, bradou o prefeito Cláudio Serrada (PSD) do município de Ruy Barbosa, eleito presidente do novo consórcio territorial. Serrada contou para os colegas prefeitos que durante uma blitz da Agerba em Ruy Barbosa, foram apreendidos dezenas de motos, provocando a indignação de toda a cidade, pois se tratava de mototaxistas que sofrem com o desemprego.

Conta o prefeito Cláudio, que tomou uma atitude drástica, ao autorizar um caminhão atravessado na pista, para impedir a transferência das motos para o pátio do Detran em Itaberaba, para evitar a imposição de pesadas multas e taxas diárias contra os trabalhadores do transporte alternativo da cidade.

Prazo para regulamentação

Apoiando a manifestação dos colegas, o prefeito de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas (PP), revelou que, em apoio aos perueiros itaberabenses, manteve audiência com o Diretor Executivo da Agerba, Eduardo Harold Mesquita Pessoa, que propôs uma trégua nas blitz por 30 dias, para que os perueiros regularizem seus transportes de passageiros. O prefeito Ricardo informou que os perueiros de Itaberaba estão se organizando em uma associação.

Para o prefeito anfitrião tupinense, Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), eleito vice-presidente do Consórcio do Território, “as perseguições da Agerba contra o transporte alternativo está criando sérios problemas para a população, que precisa se deslocar para a cidade polo de Itaberaba e outras da região, e são impedidas de se locomover. O estado precisa dar um basta neste abuso absurdo”, advertiu Dinho Campos.

As criticas contra a atuação da Agerba surgiram a partir da denuncia apresentada pelo vereador Sávio Bulcão, presidente do legislativo tupinense, ao compor a mesa de discussões com os prefeitos do território.

Consórcio consolidado

A fundação do consórcio neste dia, se deu a partir da assinatura do Protocolo e Intenções por todos os 11 prefeitos presentes e representados, cuja cópia será encaminhada para as Câmaras municipais, para aprovarem a lei de adesão de cada município. Orientando na formação do consórcio, aturam os gestores do Território Piemonte do Paraguaçu, professor Juvenal Morais (Coordenador) e Artur Soares Francelino, (coordenador do Comitê Gestor Local de Ruy Barbosa). Os aspectos legais do Protocolo de Intenções foram orientados pela advogada Fabiana Matos, representante da Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN).

Endossaram o ato histórico de criação do primeiro consórcio territorial, os prefeitos Claudio Serrada (PSD – Ruy Barbosa), Helder Lopes Campos (PSDB – Boa Vista do Tupim), Ricardo Mascarenhas (PSB – Itaberaba), Marinalvo Serra Nalvinho (DEM – Rafael Jambeiro), Ivan Almeida (PMDB – Ibiquera), Jose Santana Junior Zé de Zila (PP – Santa Terezinha), Marcos Mota (PSD – Lajedinho), Samuel Santana(PP – Piritiba), Jose Adriano da Silva (PSB – Mundo Novo) e Djalma Santos Junior Ju (PP – Tapiramutá).e a prefeita Mary Marques Dias Sampaio, que foi representada pelo vice-prefeito Murilo Dias Sampaio (PMDB – Macajuba),