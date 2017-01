Prefeito Ricardo Mascarenhas mantém encontro com a imprensa e apresenta o secretariado

O prefeito do município de Itaberaba, Ricardo dos Anjos Mascarenhas, que foi eleito com 55,44% do eleitorado, manteve nesta sexta-feira, 27/01, das 17 às 20h30, seu primeiro ato público, ao se expor e conceder uma entrevista coletiva com a imprensa local, no auditório da UNEB, onde apresentou todos os membros do seu secretariado. Faltando 73 dias para fechar o período, o prefeito anunciou seu Plano de 100 Dias, garantindo que seu governo zelará pela “austeridade, honestidade, ética e retidão, esse é o nosso propósito”. Citando o prenome do tio e ex-prefeito João Filho, apenas uma vez, não mencionou nenhum elogio ao antecessor durante sua longa explanação.

O evento contou com a participação dos principais veículos da imprensa falada, escrita e online, concentrando jornalistas, radialistas, blogueiros, comentaristas e fotógrafos, além de vereadores, auxiliares administrativos e representações populares que lotaram o auditório.

Secretariado

A apresentação do staff de governo de Ricardo Mascarenhas, chega depois de quase trinta dias depois da posse, atravessando uma fase de dúvidas e anúncios modificados dos principais nomes do 1° escalão.

Consolidado o grupo de trabalho, Ricardo apresentou como secretários da nova gestão municipal: David Silva Sampaio, cunhado do prefeito, no cargo de Secretário de Governo; a 1ª Dama Suzana Freitas Mascarenhas como Secretária de Ação Social e Cidadania; o ex-secretário e ex-ouvidor na gestão passada, Manoel Vaz Sampaio, reassumiu a Secretaria de Administração e Inovação; Natanaelson dos Santos, Miranda técnico contábil do quadro efetivo, ficou à frente da Secretaria da Fazenda; a professora Maria da Gloria Ferreira Pina Ruston, com larga experiência em gestão escolar, ficou na Secretaria de Educação; o odontólogo João Rodrigues de Goes Junior, com experiência em gestão em outros municípios, é um quadro externo que assume a Secretaria de Saúde;

O agrimensor Evandro Novaes Souza assumiu a Secretaria de Infraestrutura; a tia do prefeito Marigilza Almeida Mascarenhas Silva, conhecida “dama-de-ferro” do gabinete do ex-prefeito João Filho, assumiu a antiga assessoria de imprensa, que foi elevada à categoria de Secretaria de Comunicação, para mantê-la no primeiro escalão; Fabricio Bernardes Martinez, ex-coordenador de meio ambiente da gestão passada, ocupa a controversa Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, que, equivocadamente, concentra a exploração e a preservação ambiental; a pedagoga Edinalva Nolacio de Santana, ex-conselheira do CMDCA, na Secretaria de Cultura; o ex-vereador por dois mandatos, Luiz Alberto Lula Bocão Bonfim, desportista ex-dirigente do Ginásio de Esportes, ficou com a Secretaria de Esportes e Turismo;

O advogado e primo do prefeito, Oacir Silva Mascarenhas, é o Procurador do Município; Vagner Nagode Canário Rodrigues ficou na Controladoria; Lucas Hayne Rodrigues Oliveira inicia sua primeira experiência na área pública como Ouvidor; Sidevaldo de Oliveira Santana, servidor efetivo foi elevado a Comandante da Guarda Municipal; e Antônio Augusto de Andrade Santos é mantido na Superintendência de Transito e Transportes.

Nosso editor Salvador Roger Pereira de Souza dará inicio a uma série de entrevistas com os novos secretários da gestão Ricardo Mascarenhas, que serão apresentadas nas edições diárias do portal O Paraguaçu. (Com imagens da lente do Fotografo Chan).