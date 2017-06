Prefeito recebe do governador nova ambulância da saúde e nova viatura da policia civil para Milagres

O município de Milagres foi beneficiado esta semana com a chegada de dois importantes veículos: uma ambulância 0km para o setor de saúde e uma viatura 0km para a Policia Civil. A entrega da nova ambulância para atender os serviços de saúde, ocorreu em solenidade nesta terça-feira 13, pela manhã, em ato presidido pelo governador Rui Costa, no pátio da Governadoria, na capital baiana. O prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), recebeu pessoalmente das mãos do governador, as chaves da ambulância. O veiculo é resultado de uma emenda do deputado estadual Aderbal Caldas (PP), junto ao Orçamento Estadual, tendo o politico participado do ato ao lado do prefeito.

Festa na cidade

Hoje, na manhã desta quarta-feira, 14, a população se uniu ao lado do prefeito Cézar de Adério, secretários e as lideranças, no pátio do Hospital Municipal, para receber os veículos que chegaram sob os aplausos de todos. O evento contou com farto café da manhã e alguns pronunciamentos.

“Enfrentamos muitas dificuldades com a retomada do nosso hospital, com veículos sucateados e agora dispomos de uma ambulância nova, toda equipada, o que é uma grande vitória para a saúde do nosso povo”, salientou o prefeito Cézar.

Mais segurança

Percebia-se no jovem prefeito Cézar de Adério, sua satisfação diante das novas conquistas, tendo um significado especial a chegada das novas viaturas policiais. A 1ª viatura foi entregue pelo governador Rui Costa no inicio do ano, na cidade de Ruy Barbosa, beneficiando as rondas da Policia Militar. E, nesta semana, o prefeito recebeu uma nova viatura, desta vez, para a Policia Civil, garantindo assim maior agilidade nas investigações criminais.

“Essas viaturas trazem mais segurança para nosso povo, ao permitir maior agilidade das rondas policiais e diligências na cidade, no distrito de Tartaruga e comunidade da Gameleira, trazendo mais segurança para nosso povo milagrense”. Comemorou o prefeito.