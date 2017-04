Prefeito propõe aos marchantes melhorias na comercialização da carne

Na quinta-feira, 16, o prefeito Dinho Campos (PSDB) abriu o diálogo com os marchantes e comerciantes de carnes da cidade de Boa Vista do Tupim, colocando em discussão o programa de fortalecimento do comercio e a modernização da feira livre da cidade, melhorando as instalações físicas. Para dezenas de interessados reunidos no auditório da Câmara de Vereadores, o prefeito Dinho esclareceu que o programa a ser articulado pela prefeitura, visa oferecer condições para que os marchantes melhores as condições de comercialização da carne, ofertando o produto com qualidade, desde o abate até a oferta ao consumidor. Para tanto será articulado o acesso a linhas de crédito para que os comerciantes da carne possam adquirir freezers e câmaras frigorificas para o armazenamento adequado das carnes bovina, caprina, suína, de aves e peixes. Dinho salientou que o programa contará com a participação de agentes financeiros para apoiar os marchantes tupinenses com linhas de crédito, visando a aquisição e instalação de câmaras frigorificas nos boxs do mercado de carne e nos açougues da cidade.