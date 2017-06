Prefeito Joyuson Vieira revela que débitos de R$15.0 milhões do INSS provocam uma catástrofe sobre Utinga

Prefeito revela que a Prefeitura recolhe quase 400 mil por mês para o INSS, além de pagar o parcelamento da divida previdenciária.

Debruçado sobre um acumulo de dividas que foram crescendo ao longo dos anos e elevou-se demais nos últimos quatro anos, o prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL), reclama que “a situação da Prefeitura é catastrófica, num município com 22 mil habitantes, com receita de 1.2 do FPM, vive o caos com esses débitos impagáveis”. O prefeito informa que os débitos com o INSS vêm se acumulando desde a emancipação do município até os dias atuais, intercalado com algumas negociações e parcelamentos com a Previdência. Joyuson destaca que na última Marcha dos Prefeitos em Brasília, o presidente Michel Temer baixou naquele dia uma Medida Provisória baixando os juros em 80%, a multa e mora em 25%, “concedendo um prazo de 200 meses para as renegociações com o INSS”.

Muito débito acumulado

O problema de Utinga não se restringe apenas ao débito com o INSS, enfatiza o prefeito Joyuson Vieira, revelando que a gestão passada dos últimos quatro anos, fez a divida do INSS saltar de R$7.0 milhões pra R$15.0 milhões, por falta de recolhimento da contribuição patronal por parte do gestor passado. “Em quatro anos o ex-prefeito gerou uma dívida do INSS quase igual àquela que foi gerada ao longo de 60 anos, deixando Utinga asfixiada”, revela o prefeito Joyuson Vieira.

O grande problema das prefeituras hoje, é a divida corrente com o INSS, revela o prefeito utinguense, citando que as prefeituras são obrigadas a pagar 25% de contribuição patronal sobre cada salário pago, além de arrecadar mais 10% do servidor. “E isso que asfixia as prefeituras”, lamenta o gestor, citando que só da receita do município, o INSS leva a cada mês em torno de R$400,0 mil de contribuição previdenciária, sem contar o parcelamento anterior.

“Vivemos numa república de concentração de receita, onde a União abarca tudo e distribui migalhas de forma desigual, obrigando os prefeitos a viverem de pires na mão em humilhante peregrinação”, desabafa o prefeito Joyuson Vieira, considerando o movimento municipalista a alternativa para restabelecer o equilíbrio na gestão pública.