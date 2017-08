Prefeito Joyuson faz balanço dos 210 dias da gestão de Utinga e anuncia novas medidas para a segurança pública

Ampliação da frota municipal de transportes, revitalização dos serviços municipais de saúde com o pleno funcionamento do Hospital Municipal, mais eficiência no modelo de gestão da rede municipal de ensino, além das melhorias urbanas em andamento, foram pauta do prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL) que no último sábado, 05, concedeu entrevista exclusiva na emissora de Rádio 105 FM, onde fez um balanço dos primeiros 07 meses de seu governo, anunciou novas realizações e respondeu ás perguntas ao público por meio dos microfones da rádio.

O prefeito falou sobre os avanços em todas as áreas. Mostrou que se pode afirmar “sem nenhuma dúvida que Utinga já é, comparado ao que encontramos em Janeiro deste ano, um lugar melhor para se viver”. Exemplificando, o prefeito destacou que a cidade encontra-se mais limpa, organizada, mais segura, mais humana e com os serviços básicos funcionando novamente.

Uso de Drones na segurança pública

Analisando questões abordadas pelos ouvintes sobre a segurança pública, o prefeito Joyuson Viera destacou que no curto período administrativo, a Prefeitura implantou nova sede para a Delegacia de Policia Civil, conseguiu mais duas viaturas para as policias civil e militar, e que em breve, estará entregando as novas instalações da Policia Militar, que estão sendo adaptadas na antiga Casa do Juiz, que foi cedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Dentre as novidades, o Prefeito anunciou a implantação do sistema de Monitoramento nas Escolas Municipais, que logo irá se expandir para toda a cidade e a aquisição de dois Drones, para intensificar a segurança pública.

Frota municipal ampliada

Nos microfones da emissora 105 FM, Joyuson Vieira citou que “com a economia feita no São João, que nem por isso deixou de ser uma bela festa, a Prefeitura adquiriu uma Ambulância 0 KM, com recursos próprios, além da compra de mais 02 Carros 0 Km para a Secretaria de Educação, que já estão atendendo ao Transporte Escolar. Anunciou que foi adquirido também mais um veículo para a Secretaria de Assistência Social, além de 03 motocicletas para uso da Guarda Municipal realizar a Ronda Escolar.

Destacando os resultados positivos alcançados, o prefeito Joyuson Vieira enfatizou que “diante da crise em que se encontra o país, só com um modelo administrativo eficiente, com indicação de prioridades, é que poderemos atender às necessidades essenciais do nosso povo utinguense”.

Prefeitura livre pra assinar novos convênios

Lembrando que os débitos da gestão passada deixou o município inadimplente e impedido de assinar novos convênios com o Estado e a União, o prefeito Joyuson Vieira fez questão de informar que “agora, nosso município está novamente adimplente, após negociação das dívidas do município com a EMBASA, em torno de R$400 mil e o INSS, que de mais de R$14.0 milhões, conseguimos renegociar parcelando em trono de R$12.0 milhões”. Comemorando a isenção do município no Cadastro Único de Convênios (CAUC), Joyuson afirmou nos microfones da rádio que “a Prefeitura finalmente, poderá celebrar novos convênios com os Governos Estadual e Federal, e que a equipe dos secretários municipais já estão em busca de viabilizar tais parcerias”. Ao finalizar o prefeito agradeceu aos radialistas e ouvintes, afirmando: “A Utinga de Todos, sem sombra de dúvida, já começa a ser vista e sentida pela população no seu dia a dia”.