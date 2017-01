Prefeito Ivan Almeida denuncia que Ibiquera é a única cidade sem habitação popular do Programa Minha Casa Minha Vida

Em entrevista no estúdio da emissora comunitária Rosário FM, de Itaberaba, na manhã desta terça feira, 17/01, o prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB) abordou sobre a situação caótica em que se encontra o município de Ibiquera, denunciando que aquela pequena cidade é a única na Bahia que não tem moradia construída pelo Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. “Muito pior – disse Ivan para uma audiência de milhares de ouvintes –o ex-prefeito Rildo Ramos (PSD) começou a construir 30 unidades habitacionais e nunca concluiu e, pasmem, para o governo federal, as casas já estão habitadas”.

Entrevistado durante o programa líder de audiência, Conexão Verdade, conduzido pelo radialista Alex Oliveira, o prefeito Ivan confessou: “Quando assumi o mandato, não espera encontrar o caos que encontrei. Sabia que seria difícil, mas não imaginava que o município padecia de tanta maldade”. Ele informou que ao fecharem a prefeitura no final do ano, “limparam todos os computadores, e hoje temos dificuldades de montar a folha de pagamento de pessoal porque não dispomos de nenhuma informação”.

Educação abandonada

Fazendo uma avaliação da situação em que encontrou o município, Ivan apresentou várias denúncias documentadas por fotografias. Disse que todos os carros que funcionavam na prefeitura eram da família deles, “são três Fiats Unos, até um caminhão era deles, tudo era deles”, asseverou o prefeito, lembrando que “deixaram os carros do município quebrados e contratavam dos familiares e apaniguados”.

A situação da rede escolar registrada nas fotos, revelam escolas abandonas cheias de rachaduras, além das ruinas das casas populares cuja construção foi abandonada e nunca concluída.

8 anos sem nenhuma obra nova

Em 8 anos, com reeleição, o ex-prefeito não construiu uma única sala de aula. Em dois mandatos não realizou uma única obra, afirmou Ivan. “Aliás, abro uma ressalva, construiu um quiosque e mais nada. É a única cidade da Bahia que não tem uma casa popular construída. Todos os municípios tem conjuntos habitacionais, inclusive povoados como Ubiraitá, da nossa vizinha Andaraí. Mas em Ibiquera não houve uma púnica casa construída. Começou a construir 30 unidades habitacionais e nunca concluiu e, pasmem, para o governo federal, as casas já estão habitadas”, denunciou o prefeito Ivan.

Outra revelação surpreendente apresentada pelo prefeito Ivan, nos microfones da Rosário FM, afirma que “Ibiquera é também a única cidade da Bahia que não dispõe de uma única quadra coberta. As quadras que existem estão acabadas, esburacadas. Começou a fazer uma quadra coberta, mas como é de praxe na administração do ex-prefeito derrotado, nunca concluiu a obra”.

O golpe da praça

“Temos uma grande praça em Ibiquera que nunca foi urbanizada e, para ela, estamos projetando a urbanização com pistas de atletismo ciclismo e arborização. Mas quando estive em Brasília, identificamos que essa praça, para o governo federal, esta calçada, urbanizada e bonitinha, mas o que existe lá é o chão batido e a poeira, e quando vem as chuvas as enxurradas invadem as casa dos moradores” revelou o prefeito Ivan.

Ele disse que “passei vergonha quando visitei Brasília, passando pelos órgãos como Caixa Econômica, acompanhado de vários colega prefeitos, e vi que Ibiquera foi o município que não tinha nenhum projeto. Só tive uma resposta: “seu município aqui não tem nada… nenhum convenio. Nada ali, nada aqui, nada acolá. Isso é caso de vergonha!”, exclamou Ivan nos microfones da rádio Rosário FM.

Maldades por 20 anos

Citando que a dominação dos ex-prefeitos da família Ramos perdurou por 20 anos de exploração, o prefeito Ivan revelou ainda que o lixão está praticamente dento da cidade. “Toda tarde queima-se o lixo e vem aquela fumaça poluindo toda cidade, prejudicando as famílias e muitas crianças”. Citou também que em frente da prefeitura, mora o ex-prefeito e lá passa um esgoto a céu aberto. Em frente ao Colégio Modelo, existe há anos um esgoto a céu aberto que nunca recebeu a mínima atenção da administração anterior.