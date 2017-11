Prefeito inaugura novo gabinete e anuncia investimentos de R$800 mil para saúde em Boa Vista do Tupim

Novas possibilidades surgem para a saúde o bem estar da população tupinense, diante do anuncio realizado pelo prefeito municipal de Boa Vista do Tupim, de que em breve serão investidos R$800 mil em obras de melhorias na rede de saúde, beneficiando os PSF e o Hospital Municipal, com aquisição de modernos equipamentos médicos e manutenção. O anuncio do Governo da Reconstrução foi feito durante o café da manhã, quando da inauguração do novo Gabinete Municipal na sede do Fórum da Comarca, que foi cedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, acatando pedido do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB).

A solenidade de abertura contou com bastante convidados que lotaram o auditório do Fórum, agora aberto para eventos oficiais e da comunidade. “Nós tivemos a felicidade de merecer a decisão da desembargadora presidente, Maria do Socorro Santiago, do Tribunal de Justiça, que autorizou a cessão de uso deste Fórum, para servir ao nosso município”, salientou o prefeito Dinho. Foi então que, sob aplausos, anunciou que está sendo liberada uma verba do governo federal, no montante de R$800 mil, fruto de uma emenda ao Orçamento da União, aprovada pelo deputado federal Jutahy Magalhães (PSDB), que será totalmente investida no setor de saúde.

O evento recebeu as bençãos proferidas por militantes evangélicos e as damas, Dona Zuzu e 1ª Dama Socorro, registrando-se as presenças dos vereadores Sávio Bulcão (presidente da Câmara) Tal Aragão (líder do Executivo) e Cau do Iguape, além dos diversos secretários municipais, como Vilma Arruda (educação), Alino Sampaio (transportes), Mário Araújo, (ordem pública), bem como os serventuários da Justiça, cujos cartórios ainda permanecem funcionando no Fórum.