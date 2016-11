Prefeito eleito Dinho Campos percorreu Brasília articulando novos projetos para Boa Vista do Tupim

O prefeito eleito Dinho Lopes Campos (PSDB), de Boa Vista do Tupim, percorreu vários gabinetes em Brasília, nos dias 8, 9 e 10, acompanhado pelo vice-prefeito eleito Leo Satélite (PMDB), durante a realização do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Os dois líderes boavistenses foram recebidos por ministros, senadores e deputados federais, cumprindo uma agenda voltada para conquistar novos investimentos para a futura administração do município. “Nossa intenção é desde já captar recursos, buscar emendas e nos relacionar com as esferas governamentais, pois sabemos da necessidade de darmos um impulso no comércio, na Saúde, na Agricultura e Educação em nosso município”, afirmou o líder Dinho Campos.

Apoio de Jutahy

No encontro com o deputado federal e futuro senador Jutahy Magalhães Júnior (PSDB), Dinho recebeu a confirmação de apoio integral aos pleitos que serão apresentados a partir de 2017. Político de larga experiência e penetração no cenário nacional, Jutahy assegurou que dedicará esforços para abrir as portas do governo federal em apoio ao desenvolvimento de Boa Vista do Tupim nos próximos anos. Deputado federal em seu 6° mandato, o tucano Jutahy Júnior é um dos nomes fortes do PSDB para ocupar a vaga do Senado, na chapa a ser encabeçada pelo prefeito ACM Neto, na disputa pelo governo da Bahia em 2018.

Encontro com ministro chefe de governo

Dinho e Léo também mantiveram importante encontro com o ministro Geddel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, que garantiu encaminhamento a todos os pleitos nos demais gabinetes em Brasília. Esse encontro com Gedel é estratégico, pois é um dos ministros mais fortes do governo Michel Temer, cabendo-lhe a articulação política, coordenação do relacionamento do presidente com o Congresso, movimentos e partidos, assim como o gerenciamento de crises institucionais.

Passarela para o Zuca

Na passagem pela capital baiana, antes de seguir para Brasília, os líderes Dinho e Leó cumpriram agenda na Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), acompanhados pelo deputado estadual Pedro Tavares (PMDB), solicitou ao superintendente do DNIT na Bahia, Amauri Sousa Lima, a construção de uma passarela no povoado do Zuca, para dar segurança à travessia de pedestres sobre a rodovia BR-242 que atravessa aquela comunidade. Ficou acertado que o DNIT realizará estudos a partir de janeiro para realização do projeto.

Diante da maratona percorrida, Dinho comentou: “Janeiro ainda não chegou, mas a nossa vontade de mudarmos Boa Vista é tamanha, que não medimos esforços para, desde já, iniciarmos a transformação que nosso povo amado quer e merece”.