Prefeito eleito de Ibiquera, Ivan Almeida, manteve encontro com o Ministro Chefe de Governo em Brasília

Nesta semana, entre os dias 9 e 10, o prefeito eleito Ivan Almeida (PMDB), da cidade de Ibiquera, cumpriu intensa agenda em Brasília, onde participou do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Doutor Ivan manteve diálogos com vários gabinetes na capital federal e esteve em audiência com o ministro Geddel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Simpático à causa dos peemedebistas em viabilizar o progresso em Ibiquera, o ministro reconheceu a necessidade de gerar novos investimentos no município para corrigir seus indicadores sociais, cujos índices ibiquerenses de desenvolvimento humano e econômico são os mais baixos do estado.

O encontro de Ivan com Gedel em Brasília, foi estratégico, pois o líder político baiano é um dos ministros mais fortes do governo Michel Temer, na cota do PMDB, cabendo-lhe a articulação política, a coordenação do relacionamento do presidente com o Congresso, movimentos e partidos, além do gerenciamento de crises institucionais. “Como nossa luta será muito grande para trazer o bem estar para meus conterrâneos, já estamos trabalhando o apoio do ministro Geddel que vai nos ajudar em muitos projetos”, comentou Doutor Ivan.

Congresso de prefeitos

Ivan esteve em Brasília atendendo convite da Confederação Nacional de Municípios (CNM) para participar do Seminário Novos Gestores, promovido pela entidade na capital federal. Nos dois dias o evento contou todos os prefeitos eleitos da região Norte e Nordeste do pais, discutindo diversos temas ligados à administração municipal. Especialistas apresentaram palestras e painéis sobre Gestão fiscal, Contabilidade, Consórcios intermunicipais, Rede Municipalista, Urbem, MuniCiência e diversas novidades durante os dois dias do evento.