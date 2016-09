Prefeito do PT manda a secretária municipal e seu grupo invadir rádio comunitária em Boa Vista do Tupim

Um grupo de funcionários liderado pela secretaria municipal de saúde, Érica Araújo Pereira, a mando do prefeito Gidu Passos Trabuco (PT) de Boa Vista do Tupim, invadiram a Rádio Boa Vista FM, nesta manhã, por volta do meio dia, ameaçando e tentando impedir o locutor Alex Oliveira de iniciar o programa diário, Conexão Verdade, desta quarta-feira.

A direção da rádio convocou imediatamente, a policia militar que compareceu ao local apaziguando os ânimos e controlando o tumulto. Conforme o radialista Alex, âncora do programa de maior audiência na cidade, o acesso dos políticos aos microfones do rádio devem obedecer as determinações da lei eleitoral, porém, “a secretária queria usar politicamente o programa sem ter sido agendado, o que não é permitido, pois só os candidatos tem acesso em seu horário regulamentado”.

A atitude do prefeito e da secretária, de invasão ao estúdio da rádio, gerou muita revolta em meio a população boa-vistense. Muitas pessoas que viram de perto a ocorrência policial questionavam com o um prefeito candidato a reeleição tenta uma atitude arbitrária como esta. “O povo não suporta mais estes desmandos do PT”, declarou o candidato a vereador. O estúdio da rádio comunitária fica localizado na Praça Ruy Barbosa, em frente à Prefeitura, irradiando o programa Conexão Verdade há 90 dias, dando acesso a todas as falas dos ouvintes, políticos, entidades e pessoas da coletividade.