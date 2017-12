Prefeito Dinho vai ao rádio no dia 22, fazer um balanço do 1° ano de governo em Boa Vista do Tupim

A população do município de Boa Visa do Tupim e os ouvintes de toda região, de estão sendo mobilizados para ficarem no pé do rádio, ao meio dia, da próxima sexta-feira, 22, quando o prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho (PSDB) estará ocupando os microfones da emissora local Boa Vista FM, para fazer um balanço das principais realizações deste primeiro ano do seu terceiro mandato como prefeito.

A programação da Rádio Boa Vista FM prevê a apresentação do prefeito Dinho em forma de Entrevista paras um Balanço das Ações do Governo. Para tanto o chefe do Executivo tupinense estará acompanhado pelo vice-prefeito Leo Satélite (PMDB), além de secretários e assessores.

Reconhecido por sua experiência administrativa e política, o gestor Dinho é tido como um dos mais atuantes prefeitos da região, notabilizando-se pelo elevado nível das suas realizações, em tão curto espaço de tempo, otimizando os recursos próprios do município.

Um dos méritos do atual Governo da Reconstrução é o fato de manter as contas em dia, ousando inclusive por várias vezes, a antecipação salarial. “Nosso município tem suas finanças equilibradas, sem dever a fornecedores e com o funcionalismo em dia”, comora o prefeito Dinho.