Prefeito Dinho mantém encontro com os caciques do PSDB em convenção nacional

Neste sábado, 9, o PSDB realiza sua 14ª Convenção Nacional para a escolha do novo presidente e a eleição da nova Executiva e Diretório do partido. O evento ocorre entre 9h e 13h, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília (DF).

Desde ontem que Brasília recebe os líderes dos tucanos, atraindo a participarão dos atuais membros do Diretório Nacional, delegados dos Estados e do Distrito Federal, assim como os representantes do PSDB na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No evento, serão eleitos ainda os membros do Conselho Nacional de Ética e Disciplina.

Em meio às altas patentes partidárias tucanas, o prefeito Dinho, líder do partido em Boa Vista do Tupim, circula com desenvoltura acompanhado da 1ª Dama Maria do Socorro. O líder tupinense manteve animado encontro com o governador Geraldo Alkmin, de São Paulo, que prometeu em breve uma visita à Bahia.

Racha interno

A mídia nacional tem registrado muita divergência interna no PSDB, às vésperas da escolha do candidato da legenda para disputar a presidência da república. A um mês da convenção nacional que indicará o grupo que vai comandar a campanha eleitoral em 2018 – e o domínio sobre a escolha do futuro candidato – o PSDB rachou de vez. O presidente interino Tasso Jereissati, ex-aliado de Aécio Neves, se aproximou da ala paulista – José Serra, Geraldo Alckmin e João Dória Jr fecharam com o senador cearense.

Já o senador Aécio Neves (MG), que é triturado pela mídia, por ora tem boa parte dos delegados nos diretórios, mas, perde apoio a galope. Aécio lançou a presidente do partido o governador de Goiás, Marconi Perillo. Nem existe turma do deixa-disso. Há um racha polarizado a ser contornado pelos caciques tucanos.