Prefeito Dinho Campos participou de intensas atividades gerando novos benefícios para Boa Vista do Tupim

Uma serie de eventos institucionais realizados esta semana, motivou a presença do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) e do vice-prefeito Léo Satélite (PMDB), além de vereadores e secretários em constantes viagens e encontros. Nesta quarta feira, 31, os líderes tupinenses participaram do ato de assinatura do Termo de Adesão ao Garantia-Safra, realizado na União dos Municípios da Bahia (UPB), ao lado de muitos prefeitos convidados pelo Governo do Estado. Anteriormente, a educação foi o ponto alto de um encontro do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), também na capital baiana, realizado no dia 26, quando o gestor Dinho Campos participou do I Encontro de Prefeitos para discutir o tema “Educação: a Bahia tem Respostas”. Em outro momento, também em Salvador, no dia 29, o prefeito Dinho Campos e os vereadores liderados pelo presidente Sávio Bulcão (PSDB, mantiveram animado encontro politico com o edil Leo Prates (DEM), presidente da Câmara Municipal da capital baiana, multiplicando as ações em defesa dos interesses do município tupinense.

Indicadores da educação

No encontro promovido pelo Instituto Chapada, no auditório do Teatro Módulo, em Salvador, o prefeito Dinho Campos destacou que “o município teve um retrocesso na educação nos últimos quatro anos do governo do PT”, revelando que nas gestões anteriores do PSDB, a cidade foi destaque nacional, ao alcançar o indicador IDEB 5,8, e que, no período de 2012-2016i índice de aproveitamento educacional caiu. “Quando tínhamos a parceria com o ICEP, ficamos em primeiro lugar, por duas vezes, na avaliação do IDEB”, testemunhou Dinho perante a plenária. “Com a nossa eleição retornamos a parceria com o ICEP e com o apoio da nossa equipe de educação vamos retornar Boa Vista do Tupim para o lugar de destaque”, garantiu.

Garantia Safra

O prefeito Dinho Campos trouxe do Ato de Adesão assinado em Salva dor, uma boa nova para o município: os agricultores de Boa Vista do Tupim são os primeiros beneficiados na distribuição do seguro Garantia Safra deste ano. Acompanhando também o evento, o secretario de agricultura e vice-prefeito Léo Satélite, informa que cada agricultor tupinense cadastrado, que tenha perdido 50% da sua lavoura, estará recebendo R$850, que será liberado em cinco parcelas de R$170. O valor pode ser sacado em lotéricas e agências bancárias. O Garantia Safra foi criado em 2002 e está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

O programa é destinado a agricultores familiares cuja renda média bruta mensal nos 12 meses que antecederam a inscrição não supere um salário mínimo e meio, excluídos os benefícios previdenciários rurais.

Encontro com Leo Prates

Foi no gabinete da presidência da Câmara de Salvador, que ocorreu o evento politico da semana, quando o prefeito Dinho Campos, acompanhado do vereador Sávio Brandão e os vereadores Tal Aragão (PDT) e Cal do Iguape (PP), visitaram o vereador presidente Leo Prates (DEM). “Estamos trocando experiências legislativas que repercutem positivamente no Executivo de Boa Vista do Tupim, sendo a Câmara de Salvador uma referência neste assunto”, afirmou o prefeito Helder. Mesmo entendimento foi destacado pelo vereador Sávio Brandão que, ao lado dos outros edis analisaram diversas questões, notadamente o Regimento Interno e procedimentos adotados na tramitação dos projetos no Legislativo.