Prefeito Dinho Campos anunciou avanços e metas administrativas na abertura da Câmara em Boa Vista do Tupim

A Sessão Solene de abertura do novo período ordinário da Câmara de Vereadores do município de Boa Vista do Tupim, foi marcada pela presença do prefeito Helder Lopes Campos Dinho, que relatou as emergências dos 100 ´primeiros dias da sua administração, apresentando novas metas, além de citar as primeiras conquistas junto aos governos do Estado e da União. Com o auditório superlotado pela população que ocupou as galerias e a área externa do plenário, a sessão foi presidida pelo vereador Sávio Bulcão, com a presença da totalidade dos vereadores. O prefeito Dinho Campos foi recebido sob aplausos, tendo chegado de viagem a Brasília no mesmo a poucas horas, trazendo na bagagem muita perspectiva de investimentos para o povo tupinense. “O povo não está aceitando mais aquele governo individualista, vamos trabalhar ao contrário, com a participação de todos para que o povo seja beneficiado pela nova administração”, disse Dinho entusiasmado.

Novos projetos

Destacando a importância da relação harmônica entre os poderes Executivo e Legislativo, Dinho iniciou seu pronunciamento apelando aos vereadores para que apoiem a luta pela recuperação e reorganização do município, para que a gestão pública possa minimizar o sofrimento da população que precisa do apoio da prefeitura. O ponto alto da sua fala foi quando o prefeito anunciou as parcerias que serão construídas entre os governos municipal-estadual-federal. Sobre as várias obras inacabadas que encontrou, Dinho informou ter despachado em Brasília, com o presidente Silvio Pinheiro, do FNDE/MEC, negociando solução para terminar as obras. Anunciou o apoio do deputado federal Jutahy Magalhães, para novas emendas ao Orçamento Geral da União, que trarão mais investimentos para a educação, saúde, infraestrutura urbana e a bem da agricultura familiar. Ele anunciou muito trabalho pela gente pois “é com o trabalho que o povo alcançará os melhores resultados”.