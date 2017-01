Prefeito Dinho Campos agiliza projeto de piscicultura para beneficiar Boa Vista do Tupim

O prefeito Helder Lopes Campos (Dinho) do município de Boa Vista do Tupim, participou nesta terça-feira, 24/01, do encontro sobre piscicultura promovido pela Bahia Pesca, em sua sede no bairro de Ondina, em Salvador, onde foram discutidas as alternativas de geração de emprego e renda para famílias de pescadores através a implantação da piscicultura no município. O evento contou com a participação do deputado estadual Eduardo Sales (PP), o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira, o vice prefeito (Léo Satélite) o ex-prefeito Hiran Nascimento, além de técnicos da Bahia Pesca, vereadores e lideranças políticas locais.

Pescadores cadastrados

Segundo o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira, a proposta do Polo de Piscicultura visa desenvolver a cadeia produtiva da aquicultura na Chapada Diamantina, pela implantação de Sistema de Condomínio para criação de peixes em tanque-rede, utilizando as águas da Barragem Bandeira de Melo. Esta ação irá beneficiar 100 famílias, inicialmente, dos dois municípios Itaetê e Boa Vista do Tupim. De acordo com o representante da Bahia Pesca, o recurso para implantação do polo de piscicultura deve ser liberado nos próximos meses.

Ele informou que o cadastramento dos pescadores já foi realizado nos municípios de Boa Vista do Tupim e Itaetê, mas continua submetido à análise pela Desenbahia (Agência de Fomento do Estado da Bahia).

R$2.0 milhões de investimento

Defensor da agropecuária e principal articulador do Polo de Piscicultura, o deputado Eduardo Sales lembrou que desde sua gestão como secretário estadual de Agricultura, tem defendido a piscicultura, lembrando que na época realizou a instalação de tanques-rede e doação de ração e alevinos na Barragem de Bandeira de Melo. “Agora, como deputado, fizemos um projeto piloto em Itaetê, com o ex-prefeito Bolota, e vamos dar seguimento com o atual prefeito Valdes Brito. Fui uma das pessoas que lutou muito para que esse sonho fosse realizado em Itaetê e em Boa Vista do Tupim”, lembrou o parlamentar.

Conforme o presidente da Bahia Pesca, o investimento inicial será de R$20 mil reais para cada unidade produtiva, que beneficiará a família de piscicultores. Cada família de pescador receberá seis tanques-rede, que vão gerar uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.800,00 reais. Sendo assim, com as 100 famílias cadastradas haverá um investimento estimado em R$2.0 milhões de Reais;

Contrapartida dos pescadores

Para consolidar o projeto o prefeito Dinho assegurou que a prefeitura desapropriará uma área às margens da Barragem de Bandeira de Melo, para construção do galpão onde será localizada a sede administrativa do projeto.

Os investimentos serão financiados pela Desenbahia, em parceria com a assistência técnica da Bahia Pesca. Os valores recebidos por cada família de pescadores será pago em até seis anos, com carência de seis meses.

Conforme a Bahia Pesca, a Estação Experimental de Boa Vista do Tupim, na Barragem de Riacho dos Poços, próximo á cidade, fornecerá alevinos fortalecidos e de alta qualidade, podendo durante o ano ocorrer a produção de três ciclos de tilápias, gerando a expectativa de que o Polo de Piscicultura poderá beneficiar as famílias dos pescadores na produção de objetos em couro de tilápia, além de filetamento do peixe muito valorizado no mercado consumidor de todo o País.