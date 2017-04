Prefeito Dinho Campos abre a jornada pedagógica assinando convênio para melhoria da educação

Esta segunda-feira, 20, foi um dia de festa para o município de Boa Vista do Tupim, com a realização da Jornada Pedagógica concentrando a população e os 310 professores da rede de ensino, que se unem na preparação do ano letivo inspirados no tema, “Somando Conhecimentos, Dividindo Experiências e Construindo Saberes”. Dando abertura ao evento pela manhã, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) deu uma demonstração de que muitas mudanças e melhorias vão acontecer por todo o município, em especial na educação, tendo no ato assinado o convênio com o Instituto Chapada de Educação – ICEP para formação continuada dos professores. “Um dos maiores atos politico-administrativo dos nossos quatro anos de mandato, é a assinatura desse convênio, que permitirá a volta do Instituto Chapada, para fortalecer nosso nível educacional”, disse Dinho entusiasmado com a futura educação de qualidade.

Educação inclusiva

Em seu discurso o prefeito Dinho Campos fez questão de deixar claro que as decisões no âmbito da educação, serão tomadas e decididas pela secretária Maria Vilma Pereira Arruda, a quem competirá a missão de lotar os professores nas escolas espalhadas pelo município. “Não esperem o dedo do prefeito, pois nada indicarei”, alertou. “O importante é botar todos educadores para trabalhar por nossas crianças”, disse Dinho sob os aplausos da população e os professores que lotaram o plenário da Câmara de Vereadores, pela manhã.

Em sua fala, a secretária Vilma Arruda deu as boas vinda a todos os educadores e colabores da educação e destacou que o propósito é garantir a educação formadora, libertadora e inclusiva para todas as crianças, jovens e adultos do município. Falando inicialmente da sua própria história de vida, a educadora Vilma enfatizou que a educação é o caminho da inclusão das pessoas para a vida futura.

Pressente ao evento, tendo assinado o termo de convenio com o prefeito, a doutora em educação, Cibele Amado, presidenta do ICEP, emocionou-se ao falar do retorno da entidade para apoiar a educação tupinense, pois este foi um dos primeiros convênios, quando o instituto foi fundado na década de 2000. “estamos de volta para ajudar o prefeito Dinho e a secretaria de educação para alcançarmos os melhores níveis de ensino”, disse emocionada.

A jornada Pedagógica continuará pela tarde, com o coletivo na Câmara, seguindo com as oficinas nos dias 21 e 22, nas escolas da rede municipal.