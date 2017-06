Prefeito de Utinga destaca artistas regionais para animar o São João de Todos

O prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL) anunciou durante a entrevista coletiva com a imprensa, na manhã do sábado 3, a grade das atrações musicais dos festejos juninos. Sob o tema São João de Todos, a festa este ano em Utinga “não terá grandes e caras atrações”, declarou o prefeito Joyuson durante a entrevista em que anunciou o programa da festa. “O município encontra-se regido por um decreto de Situação de Emergência por causa da grande seca e não é justo gastarmos fortunas contratando artistas ao preço de R$200 mil para fazer o São João”, justificou lembrando que a crise econômica nacional e a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios – FPM são também motivos para a redução de gastos da festa.

O São João de Todos programado pela Prefeitura, acontecerá nos dias 23, 24 e 25, tendo como circuito do forró as praças Antônio Muniz e João Ramos Marinho, que receberão decoração especial e muito colorido junino.

Atrações regionais

A programação dos festejos juninos contará com atrações regionais, tendo o prefeito Joyuson anunciado como principais atrações os cantores e grupos musicais, Capitão Forró, Cracks do Forró e Sala de Reboco. Dentre as bandas regionais e locais contratadas, estarão fazendo a festa os cantores Chico Belo, Kelvin da Sanfona, Beto Silva e as bandas Batstaca e Cabeça da Sanfona.

O prefeito anunciou também a realização do 1º Encontro Regional de Quadrilhas Juninas no São João de Todos, animando o primeiro dia de abertura dos festejos.