Prefeito de Palmeiras pede o apoio do Estado para realizar o Carnaval do município

O prefeito Ricardo Oliveira Guimarães (PSD), de Palmeiras, município do ciclo histórico das Lavras Diamantinas, manteve encontro com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), do governo da Bahia, quando reivindicou o apoio do Estado para a realização do Carnaval 2017. Acompanhado pela deputada estadual Ivana Bastos (PSD) e pelo ex-prefeito Marcos Teles, o novo gestor municipal destacou a vocação turística da cidade, lembando que “o Carnaval de Palmeiras, além de ser uma festa linda e muito importante para a Chapada Diamantina, movimenta a economia local e traz benefícios para o município”, afirmou Ricardo Guimarães.

O novo prefeito de Palmeiras, Ricardo Guimarães, foi eleito com 50,69% dos votos válidos no pleito de outubro numa aliança fortalecida pelo líder politico Marcos Teles.

O prefeito e a deputada Ivana Bastos solicitaram ao secretário Josias Gomes a celebração de um convênio de cooperação técnica e financeira com a Bahiatursa para a realização do evento. “O prefeito está preocupado em desenvolver o potencial turístico do município”, afirmou a deputada Ivana Bastos.

Com mais de 90 anos de tradição, o Carnaval de Palmeiras recebe cerca de 40 mil pessoas durante os dias de festa, que movimenta a economia local. Segundo a parlamentar, as manifestações culturais tradicionais formam o patrimônio cultural imaterial de um povo e devem ser preservadas.