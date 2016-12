Prefeito de Milagres, Raimundo Silva Galego, se apropria das chaves da prefeitura anunciado ser dono do imóvel.

“Um prédio imponente que serviu à prefeitura, há mais de 10 anos, está lacrado, e o prefeito atual, que por sinal é um empresário muito rico, R S Silva, se diz dono do prédio, retirou todos os móveis e equipamentos, e lacrou o imóvel”. Esta denúncia foi apresentada na tarde desta quinta-feira, 29/12, às 16h00, pelo prefeito eleito de Milagres, Cézar Rotondano Machado, popular Cézar de Adério (PP), através e-mail para a redação de O Paraguaçu e os demais meios de comunicação da Bahia.

Revoltado, diante da atitude insensata do prefeito Raimundo Silva Galego (PSD), o prefeito eleito Cézar lamenta: “Dessa forma, apenas em Milagres, dentro do Brasil inteiro, o prefeito eleito não terá onde trabalhar na segunda-feira”.

Apropriação indébita

O clima na cidade é de apreensão, com a população tomada de surpresa, tem manifestado sua revolta através postagens nas redes sociais. Todos comentam que o prefeito derrotado está levando todos equipamentos e móveis do Município, conforme revelam vários vídeos produzidos por populares. “Só no hospital foi devolvido por falta de pagamento vários equipamentos no valor de R$ 720.000,00. (gerador, altoclave, ar condicionados, mesas e computadores etc.) O prédio da prefeitura está fechado desde dia 15/12”, denuncia Cézar.

O prefeito atual, Raimundo Galego, responde por vários processos criminais e foi condenado pelo Tribunal de Justiça a 2,5 anos de cadeia. Mesmo assim, ele vem cometendo todo tipo de arbitrariedades e irregularidade, vez que, revela o prefeito eleito “não só a prefeitura, como o restaurante popular e outros prédios estão lacrados a mando do prefeito, que se diz dono de tudo.

É sob esse clima de apreensão e tumulto administrativo, que no domingo 1° de Janeiro de 2017, se dará a solenidade de posse do prefeito, vice prefeito e vereadores eleitos, ás 17h00, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.