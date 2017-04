Prefeito de Milagres em viagem a Brasília, manterá encontro com o ministro Antônio Imbassahy

O prefeito Cézar Rotondano Machado (PP), do município de Milagres, encontra-se desde a segunda-feira, 13, em viagem a Brasília, cumprindo intensa pauta de reivindicações. Previamente agendado, Cézar manterá audiência com o novo ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, nomeado pelo presidente Michel Temer, que foi empossado no dia 3 deste mês, em substituição ao também baiano Gedel Vieira Lima.

Sendo um organismo forte do governo federal, com status de ministério, a Secretaria de Governo mantem estreita relação com todos os ministérios e autarquias em Brasília, por representar diretamente as decisões administrativas e politicas do presidente Temer. Nesta audiência com o ministro Imbassahy, o prefeito Cézar de Adério pretende encaminhar os projetos a favor do município, visando atrair novos investimentos a bem da população milagrense. O prefeito estará de volta nesta quinta-feira, 16.

O ministro Imbassay

Desde dezembro, Antonio Imbassahy vinha sendo cotado para assumir a pasta depois que Geddel deixou o cargo após denúncias de que teria pressionado o então ministro da Cultura Marcelo Calero a rever decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre a construção de um edifício em Salvador em que ele teria um apartamento.

Antônio Imbassahy é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal da Bahia. Presidiu, em 1989, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e, no ano seguinte, foi eleito deputado estadual.

Em 1994, Imbassahy foi eleito presidente da Assembleia Legislativa baiana, tornando-se governador do estado após as renúncias do então governador Antônio Carlos Magalhães e de seu vice, Paulo Souto – que deixaram o cargo para se candidatarem ao Senado e ao governo do estado, respectivamente. No ano seguinte, após passar o cargo ao já eleito Paulo Souto, Imbassahy assumiu a presidência da Eletrobras.

Em 1996 e em 2000, Antônio Imbassahy foi eleito prefeito de Salvador. Em 2005 trocou o PFL pelo PSDB. No PSDB, presidiu o diretório estadual do partido entre 2005 e 2010. Após ter perdido as eleições para o Senado (2006) e para a prefeitura de Salvador (2008), foi eleito deputado federal em 2010 e em 2014. Na Câmara federal foi vice-líder do PSDB, vice-líder da minoria, líder da minoria e líder do PSDB.