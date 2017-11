Prefeitura de Ibiquera inicia programa de recuperação das estradas vicinais

Após receber um município em estado crítico, com graves deficiências que já conseguiu superar em poucos meses, a nova administração “Nasce uma Nova Ibiquera”, está planejando novas ações nas áreas de saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura. Nesta semana o prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB) esteve visitando algumas localidades da zona rural onde foi recebido com muita empolgação pela população.

Na manhã do domingo, 17, o gestor visitou a região do Rio Seco, onde ouviu os moradores e viu de perto as dificuldades que os mesmos vêm enfrentando, em consequência do abandono das gestões passadas.

Além de revelar as ações que estão acontecendo, o perfeito Ivan Almeida determinou que nesta segunda feira, 18, a prefeitura inicia pelo Couro Seco o programa de patrolamento e nivelamento de todas as estradas vicinais do município, para melhorar o trafego de veículos e pessoas, além de ajudar no escoamento da produção do campo.

Politicas públicas

Na visita, o Executivo esteve acompanhado pelos vereadores do PMDB, Joselina Oliveira, Antoniel, Carlito e o Chefe de Gabinete Edmundo Oliveira, quando ficou acertado que o início dos trabalhos de recuperação das estradas vai começar pela vicinal que liga Ibiquera ao Mundurí; e da Magnólia ao Rio Seco, por ser este trecho a principal rota do transporte escolar.

O prefeito Ivan Almeida destacou que “não há dúvidas de que a zona rural passou a ser bem assistida pelo poder público depois de anos de esquecimento”, destacando que novas políticas públicas estão chegando ao homem e mulher do campo a exemplo do programa municipal “Saúde em Movimento”, levando assistência médica para os moradores das fazendas e comunidades da zona rural de Ibiquera.

Além disso, a prefeitura vem assentido a zona rural com dois (02) carros pipas para abastecimento de água, buscando amenizar o problema da seca que vem assolando o município. “Nossa meta é trabalho. É assim que vamos resolvendo os problemas do município para trazer mais qualidade de vida ao nosso povo”, afirmou o gestor.