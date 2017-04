Prefeito de Boa Vista do Tupim inspeciona obras de recuperação das escolas para o novo ano letivo

O prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho (PSDB), do município de Boa Vista do Tupim, esteve na manhã deste sábado, 04, visitando as obras de reforma das escolas municipais Jutahy Magalhães, Abraham Lincoln, Ivanilda Monteiro, Profª. Maria Isaurí, Magalhães Neto, Cora Ribeiro e Durvalina Carneiro, situadas na cidade.

As obras fazem parte do programa de reforma e requalificação das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito Dinho Campos afirmou que as obras resgatam a “responsabilidade que temos com a educação municipal”, lembrando ainda que o município gerou empregos diretos para, aproximadamente, 40 pais de família durante as obras de reforma das escolas.

Investimentos de quase R$500 mil

As escolas visitadas na sede, assim como as demais do município, passaram quatro anos da gestão do PT sem receber melhorias ou sequer pintura das paredes, informa a secretária Maria Vilma Arruda, que acompanhou a vista do Executivo. Desde meados de janeiro o prefeito Dinho Campos direcionou verbas para o programa de reforma de toda a rede escolar. Para as unidades de educação na sede, foram investidos aproximadamente R$228 mil em serviços de pintura, recuperação dos telhados, recondicionamento de paredes danificadas, bem como melhorias hidráulicas e sanitárias, para abrigar o alunado e professores, cujo ano letivo inicia nesta segunda feira, dia 6.

Na zona rural as reformas absorveram investimentos na ordem de R$220 mil, para colocar em condições de funcionamento todas as 30 escolas do interior.

Além da secretária Vilma, acompanhou o prefeito Dinho durante a visita de inspeção, o engenheiro Renê Brito, secretario municipal de obras, assim como diretores escolares e vereadores.