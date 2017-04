Prefeito de Boa Vista do Tupim cumpre agenda em Brasília

Desta segunda-feira, 13, até a quarta-feira, 15, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho, de Boa Vista do Tupim, estará em Brasília onde cumprirá intensa agenda, percorrendo os ministérios e gabinetes dos deputados federais aliados, em busca de novos investimentos para o bem da população tupinense. De passagem pela capital baiana esteve com o deputado estadual Pedro Tavares (PMDB) onde pediu pela articulação junto ao governo do estado para que o setor de saúde do município seja beneficiado com uma nova unidade móvel de saúde.

Deputado pediu ambulância

Em apoio aos pleitos do prefeito Dinho Campos, o deputado Pedro Tavares apresentou indicação na Assembleia Legislativa endereçada ao governador Rui Costa, para que atue junto à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para a aquisição de uma ambulância para a sede do município de Boa Vista do Tupim.

Na sua justificativa, o deputado cita que o município de Boa Vista do Tupim situado na Chapada diamantina, tem uma população de mais de 19 mil habitantes. O município está na rota de escoamento da produção agrícola e pecuária da região.

Banhado pelos rios Tupim, Paraguaçu e pelo riacho Canoa dos Poços, o município tem uma área territorial de 2.746,547 km² e é uma mesorregião de expressiva produção, carece de algumas readequações no atendimento em saúde. De acordo com Pedro Tavares, “o município precisa de uma unidade móvel de atendimento, para suprir as demandas de saúde da localidade”.

Com mais um instrumento de assistência, o parlamentar acredita que a saúde municipal poderá assistir com mais agilidade e qualidade. O deputado ressalta ainda que “é direito do povo baiano dispor de transporte público em boas condições para a preservação da saúde”.