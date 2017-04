Prefeito de Boa Vista do Tupim conclama representantes rurais e defender os interesses da coletividade

“Não podemos admitir discriminação contra qualquer cidadão tupinense, pois todos são merecedores de receber os serviços públicos como um direito da coletividade”. Assim o prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho (PSDB), transmitiu para mais de 30 representantes rurais, uma verdadeira lição de democracia e respeito à cidadania do município. Foi na tarde desta terça-feira, 25, em reunião na Escola Família Agrícola, no centro da cidade, que durante os quatro anos da administração do PT, ficou desativada, retomando agora as atividades com o apoio do governo do PSDB.

Os representantes dos assentamentos, distritos e povoados, ficaram empolgados diante do encontro com o prefeito Dinho Campos, o primeiro depois das nomeações publicadas no mês de fevereiro. Foi uma oportunidade para o debate aberto sobre os problemas locais de cada representante em diálogo direto com o prefeito.

Habitação rural

Durante a reunião o prefeito Dinho Campos anunciou para os representes a inclusão do município no Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, do Ministério das Cidades, conclamando ao cadastramento dos beneficiários para construção de novas moradias ou reforma. Para tratar do programa esteve presente a Sra. Miliza Lenita Lopes, consultora de projetos de Itaberaba, que orientou os presentes para enfrentar o novo desafio, que vai se materializar a conquista de novas moradias através o encaminhamento da documentação das associações. Durante aquela tarde foi realizado o treinamento dos dirigentes e representantes das entidades rurais, que conheceram a metodologia e receberam os formulários para que todos tenham oportunidade de encaminhar as propostas de seus associados. O prazo desta etapa encerra em 28 de abril.