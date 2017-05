Prefeito de Boa Vista do Tupim anuncia implantação de condomínio de piscicultura na Barragem de Bandeira de Melo

Na próxima quinta-feira, 4, a Prefeitura de Boa Vista do Tupim estará sediando mais um ato do Governo da Reconstrução, com foco na geração de emprego e renda, quando o prefeito Dinho Campos (PSDB) estará assinando a ordem de serviço para construção de um condomínio de piscicultura na Barragem de Bandeira de Meio, sobre o Rio Paraguaçu, cuja margem é limite do município. “Pela primeira vez, desde a criação da barragem, o município fará aproveitamento do potencial das águas de Bandeira de Melo, para beneficiar de forma direta nosso povo tupinense”, disse o prefeito ao anunciar esta nova fronteira de produção e geração de renda. A implantação desse polo de piscicultura em nosso município irá fortalecer a cadeia produtiva da aquicultura continental, com a implantação de Sistema de Condomínio, que permite a criação de peixes em tanque-rede, com utilização da água da Barragem Bandeira de Melo, anunciou o Dinho Campos.

100 famílias beneficiadas

A intenção da prefeitura com este projeto de piscicultura, é garantir oportunidade de trabalho e renda para novas famílias de pescadores artesanais, devendo beneficiar 100 famílias que, inicialmente, vão desenvolver a produção de pescados. Prevê o projeto, que em seguida será instalado na margem da barragem um Galpão industrial com capacidade para o beneficiamento dos peixes, possibilitando a instalação de uma nova atividade produtiva viável para a região. Diante disso, técnicos da Bahia Pesca visitarão Boa Vista do Tupim, ainda no mês de maio, para fazer um levantamento de todos os nomes que já estão cadastrados.

Apoio da Desenbahia

Para viabilizar o Polo de Piscicultura no município, o prefeito Dinho Campos não mediu esforços e buscou construir parcerias. Articulou encontro com a Bahia Pesca que abraçou o projeto e reativou o convênio. Buscando o diálogo a bem do município, o prefeito Dinho Campos manteve reunião esta semana com o deputado estadual Eduardo Sales, acompanhado do ex-prefeito Hiram Nascimento, os vereadores Lê e Cal e o presidente do PP em Boa Vista do Tupim, Soane Andrade. Nesta audiência participou também o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira, que apresentou novas informações sobre o projeto.

O prefeito Dinho garantiu que a parte que precisava ser agilizada pela Prefeitura, como terreno e estrada, já foram providenciadas. O deputado Eduardo Sales informou sobre a participação da Agência de Fomento do Estado da Bahia – Desenbahia, cujo presidente Otto Alencar Filho, autorizou o financiamento para as famílias de piscicultores. Os pescadores artesanais farão um cadastro para futura análise de crédito da Desenbahia