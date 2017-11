Prefeito conquista obra histórica de abastecimento de água para mais de 2.000 moradores da zona rural de Milagres

Marcado pela escassez de água em seu território, sempre castigado pela seca, a população do interior do município de Milagres será beneficiada em breve, com a implantação do sistema de abastecimento de água nas localidades rurais de Morrinhos, Lagoa Duas Irmãs e Lagoa Funda. Concentrando mais de 2.000 moradores que vivem seu dia-a-dia esperando a chegada dos carros pipas da prefeitura, “aquelas comunidades vão receber água encanada em cada casa, para nunca mais sofrer com a cede e a falta dágua”, garantiu o prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), ao anunciar a obra que foi autorizada pelo governador Ruy Costa (PT).

27 km de rede de distribuição

Entusiasmado com a obra que vai tirar da aflição da seca, centenas de famílias milagrenses, o prefeito Cézar de Adério declarou: “Em apenas 10 meses de mandato, anuncio aos milagrenses, umas das obras mais importantes dos últimos 10 anos, em nossa cidade. Serão construídos 27 km de rede de distribuição, saindo da sede até as localidades, levando água e vida ao nosso povo”. Ele agradece o apoio do governador Rui Costa, deputado estadual Aderbal Caldas e ao Vice-Governador João Leão.

A obra de abastecimento de água será executada pela Companhia de Engenharia Rural da Bahia – CERB, cujo convênio o prefeito Cezar de Adério assinou com o governador Rui Costa, em solenidade na segunda-feira, 27, no auditório da sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, quando foram atendidos os prefeitos de 187 municípios baianos cujas obras diversas o Estado da Bahia vai investir recursos superiores a R$ 81 milhões.

Acompanhando o prefeito Cézar de Adério estavam os vereadores da bancada da situação: Roberto de Lourival (PCdoB), Fernando Santos Borges Dúlica (PCdoB), Evanilson Queiroz da Silva (PP) e Josenice Freitas da Silva Jô de Dilza (PSL), que parabenizaram o prefeito pela conquista histórica a bem dos milagrenses da zona rural.