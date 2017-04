Prefeito arma processo de perseguição contra a nutricionista de Nova Itarana

O autoritarismo e a repressão que marcou o período de 20 anos da ditadura e encerrou com a promulgação da Constituição de 88, parece que renasceu com toda força no município de Nova Itarana, encabeçada pelo autoritário prefeito Danilo de Zéu (PSD), que anda perseguindo os servidores municipais concursados, que tenham exercido sua livre opinião. Para provar que tem poder sem limites, o mine tirano Danilo de Zeu, articulou um inquérito administrativo ameaçando a servidora concursada Rose Anne Villas Boas, nutricionista da prefeitura, de afastamento do cargo.

Desde inicio de fevereiro o prefeito vem perseguindo as servidores efetivas, Elizabete Rocha Braga e Lindaci Costa Braga, irmãs e a nutricionista Rose Anne, que discordou das alterações no cardápio da merenda escolar, levando o problema ao conhecimento da Câmara de Vereadores, pedindo a visita de inspeção e investigação do edis. Também vem sendo perseguida a servidora Maria Barbara Oliveira de Souza, auxiliar de serviços gerais, que se vê obrigada a trabalhar no Quilometro 100, por mera perseguição politica.

Perseguição administrativa

Contra a nutricionista, o prefeito instaurou um Processo Administrativo Disciplinar, através Portaria nº 037, com o objetivo de punir a afastar a servidora da sua condição de funcionária efetiva do quadro municipal.

A portaria nomeia uma comissão processante integrada pelos servidores Ebert Pereira Rotondano, como presidente e titulares Viviane Cerqueira Santos e Marluce Cezimbra Bastos Santana.

Denuncias

Rose Anne comenta que não cometeu nenhum tipo de delito, não tem conhecimento de ter praticado nenhum ato que possa ensejar tal inquérito administrativo, qualificando essa atitude como “um ato de perseguição do prefeito”.

Conforme noticiado anteriormente por O Paraguaçu, o desentendimento com a nutricionista Rose Anne surgiu por divergências com a 1ª Dama, Carolina Damasceno, atual secretária de educação, que rejeitou o cardápio da merenda preparado pela nutricionista, e resolveu aplicar um cardápio irregular que própria 1ª Dama concebeu. O fato foi levado ao plenário da Câmara de Vereadores no dia 12/04, provocando as reações do prefeito que no dia 18 baixou a portaria e aumentou a perseguição.

