Prefeito anuncia investimentos de R$600 mil para urbanizar a Avenida Central das Populares em Boa Vista do Tupim

Uma nova obra de urbanização foi conquistada pelo prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) junto ao governo federal. Trata-se da obra urbanização da extensa Avenida Central do Bairro Populares, que em breve será transformada e urbanizada com canteiros centrais, consolidando-se como importante corredor de acesso entre o centro da cidade e a conexão com os novos bairros, Loteamento Vila da Reconstrução e o bairro Coimbra, este último sendo rebatizado de Sol Nascente. O prefeito Dinho anuncia que “faremos todo esforço possível para que esta obra comece os trabalhos em janeiro 2018”.

A obra urbana é fruto de uma emenda ao Orçamento da União, de n° 1038944-18, aprovada na Câmara dos Deputados, em Brasília, por iniciativa do deputado federal Juthay Magalhães (PSDB), que garantirá investimentos no valor aproximado de R$600.000,00, para a urbanização da avenida, com pavimentação a paralelepípedos, sendo equipada com canteiros centrais e Pista de Cooper.

Visita de inspeção

A obra será financiada com recursos da Caixa Econômica e, nesta terça-feira, 28, o logradouro foi inspecionado pelo fiscal Luiz Henrique, da Caixa Econômica Federal – CEF, que veio vistoriar as atuais condições da Avenida Central. O fiscal da Caixa foi recebido pelo secretário e engenheiro civil, Renê Brito, da infraestrutura, que percorreram o local promovendo o reconhecimento da área que havia sido indicada pelo Governo da Reconstrução para elaboração do projeto. A inspeção representou o primeiro passo do processo de autorização da obra, sendo que o próximo passo será a liberação das planilhas da obra para licitação.