Prefeito Adelson Oliveira recebe vice-governador João Leão e deputados durante abertura do São João de Iaçu

Os festejos juninos de Iaçu iniciaram na sexta-feira 23, com muitas atrações musicais com destaque para os shows das bandas Filomena Bagaceira, Paulo Augusto e As Gondim, que superlotaram a Praça dos Ferroviários, iluminada e decorada pelo circuito do Arraiá do Mochilão. O dia foi também de atos e encontros políticos, tendo o prefeito Adelson Oliveira PPS) almoçado como o vice-governador João leão (PP) que manteve rápida passagem pela cidade.

Houve também a visita do deputado estadual Luís Augusto, que permaneceu no forró ao lado do prefeito Adelson Oliveira e o vice-prefeito Carlito de Vavá e vereadores, se divertindo ao lado de muitas amizades. O deputado disse que “vê no semblante do povo iaçuense a satisfação com uma festa tão bem organizada resgatando as tradições da cidade, convivendo com um São João de muita paz e alegria”.

Passeios de Trem Mochilão

Uma atração típica e original da festa junina em Iaçu é o passeio no Trem Mochilão, que a cada dia de forró realiza um percurso de 50 minutos, ida e retorno ao povoado Sete Casas, com os passageiros curtindo o forró nos vagões, animados pela musicalidade da sanfona do Trio Nogueira.

A festança continua neste sábado 24, com os espetáculos musicais do cantor Edson Silva e Banda, Josefina Furacão, Kiko Salli, Forrozeiro do Norte e Jota Kajaiba, animando o forró até o dia raiar.

No domingo a festa se encerra com os shows do Trio Nogueira que sobe ao palco pela primeira levando seu forro tradicional, sendo seguido pela Banda Flor de Maracujá, o cantor João Almeida e a dupla Marcus e Belluti.