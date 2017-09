Prefeito Adelson Oliveira desafia os adversários com mais trabalho e inauguração de obras em Iaçu

A população do distrito de João Amaro, o maior aglomerado urbano do interior do município de Iaçu, conviveu com uma noite de festa no sábado, 2, quando o prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS) deu por inaugurada a pavimentação a paralelepípedos da Rua Josué Teixeira Ramos, atendendo aos apelos dos moradores, confirmando assim a realização de um compromisso de campanha em apenas 8 meses de governo. A população do distrito lotou a rua para receber o prefeito e líder politico, que chegou acompanhado dos secretários municipais, assessores e muita gente da cidade, que chegou em animada carreata.

“Pra cima da dificuldade, coragem e trabalho!”, proclamou o prefeito Adelson Oliveira do alto do Trio elétrico que deu apoio ao evento e serviu de palanque para a concentração. O prefeito fez uma análise da crise econômica e politica que afeta o Brasil, citando seus reflexos negativos na economia municipal.

Reconstrução

Destacando as ações administrativas que vem priorizando neste inicio de mandato que completou 8 meses, o prefeito Adelson Oliveira destacou os avanços nas áreas de saúde, educação, Assistência social, limpeza urbana, iluminação e recuperação das estradas vicinais. Ele disse que o recomeço de “um novo sonho tem sido difícil, pois a estrutura que montamos na educação, na saúde, na assistência social e na infraestrutura, foi tudo desmontado durante os últimos 4 anos”, disse criticando a má gestão passada.

O prefeito salientou que para tornar o município adimplente para receber verbas dos governos estadual e federal, teve que renegociar as dividas deixadas pela “nefasta administração” do ex-prefeito derrotado Nixon Duarte (PMDB). “Deixou uma divida absurda de R$18.0 milhões com o INSS, não pagava contas de água gerando um débito de R$2.4 milhões com a EMBASA, além de não pagar os salários e 13º dos servidores no final do mandato”, denunciou Adelson, acrescentando que “Tive que limpar a casa que ele deixou suja e sucateada”.

Novas obras

O entusiasmo tomou conta da multidão estimada em 3.000 pessoas durante a concentração, quando o prefeito Adelson Oliveira anunciou para o distrito, a construção de uma creche e uma quadra poliesportiva. O gestor anunciou ainda o investimento de R$1,4 milhão para a reestruturação da ponte de João Amaro, sobre do Rio Paraguaçu, ligando os municípios de Iaçu e Boa Vista do Tupim, para assegurar o tráfego da produção das margens do rio. A reforma e reestruturação da ponte que foi construída pelos esforços da comunidade, serão realizados em convênio com o governo federal, atendendo emenda o deputado federal Artur Oliveira Maia (PPS).

Sem medo de eleição

“Fiz questão de trazer a primeira inauguração em João Amaro porque este povo está em meu coração”, disse Adelson, acrescentando que “Vamos lutar e nós vamos vencer”.

Ao concluir seu discurso, Adelson criticou os adversários que tentam impedir o bom funcionamento da atual administração: “Eles não aceitaram a derrota, mas, se estão querendo uma nova eleição, nós estamos prontos e vamos derrotá-los mais uma vez!”, bradou bradou o prefeito demonstrando sua peculiar determinação e coragem. . “Vamos mostrar pra eles quem é que veio para fazer e trabalhar muito mais pelo povo”, desafiou o prefeito sob os aplausos da multidão.