Prefeito Adelson Oliveira conclama o colega Ricardo Mascarenhas a lutar por nova pista asfáltica da estrada Itaberaba-Iaçu

A recuperação e redimensionamento com nova estrutura asfáltica do trecho da rodovia BA-046, Itaberaba-Iaçu, com apenas 23 km, foi um dos assuntos abordados pelo prefeito Adelson Souza Oliveira (PSB), de Iaçu, durante a visita ao prefeito Ricardo Mascarenhas (PSB), no sábado 25, durante as comemorações dos 140 anos de emancipação politica do município de Itaberaba. Sob um clima de intensa cordialidade entre os dois líderes políticos eleitos pela mesma legenda partidária, gerou-se um precedente positivo para a recuperação e construção de uma nova pista asfaltada, para uma estrada de péssimas condições de tráfego, ligando as duas mais importantes cidades das margens do Médio Paraguaçu. “Acredito que a união das forças politicas dos nossos municípios será decisiva para que o governador Ruy Costa autorize a imediata construção da nova pista, dessa estrada que tem tirado muitas vidas em acidentes fatais!”, comentou Adelson com a reportagem e O Paraguaçu.

Adelson chega ao mandato de prefeito em Iaçu, com a experiência de duas gestões anteriores, esbanjando experiência, enquanto o jovem Ricardo assume o seu primeiro mandato com o ímpeto da juventude e a vontade de fazer a diferença. Esses dois valores administrativos destas lideranças politicas, unidos, poderão alavancar projetos importantes para o desenvolvimento da região.

O encontro dos dois prefeitos foi muito animado, sendo ambos cercados por amigos e lideranças políticas que conviveram com os momentos festivos do aniversário itaberabense.